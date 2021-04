Magaly recuerda su matrimonio con Alfredo Zambrano: “Bellísima historia de amor”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Magaly Medina continúa dando que hablar. En una nueva edición de ‘Magaly TV La Firme’, la ‘Urraca’ recordó nuevamente su matrimonio con Alfredo Zambrano, al que calificó como “bellísima historia de amor”.

La conductora de televisión también aprovechó el momento para responder a Rodrigo González tras llamarla “buena actriz” por mostrarse feliz en redes sociales con el notario y terminar “de pronto”.

También puedes ver: “Es un chico guapo”: Nicola Porcella sorprendido con la evolución física de Jota Benz

“Hay algo que creo estoy en deuda con el público que me sigue día a día y con mis fieles seguidores de redes sociales. Me preguntan si todo este término de mi relación matrimonial, todo lo que hemos visto, porque siempre hay voces que se ponen a especular: ‘que Magaly todo lo que vendió fue pura fantasía, pura ilusión, era mentira’. No soy actriz, no sé actuar”, dijo.

“Todo lo que ustedes vieron en mis redes sociales, porque abrí las puertas de mi casa y mi vida personal, porque me provocó… No tengo por qué fingir, lo que ustedes vieron era espontáneo. Mi esposo tampoco es actor, ahí no se montaba una ficción. Las miradas, besos, abrazos, el amor todo lo que ustedes vieron eran totalmente real, nada impostado, añadió.

También te puede interesar: Hombres se pelean en centro comercial por una bolsa de azúcar

La ‘Urraca’ también agregó que solo sus verdaderos amigos conocen los motivos de su separación con el notario.

“Quienes no conocen de cerca, que forman parte de nuestros amigos cercanos, pueden dar fe de la maravillosa pareja que hemos sido. Hemos tenido una bellísima historia de amor que siempre vivirá en mi corazón y recuerdos”, continuó.

MIRA TAMBIÉN: Sebastián Lizarzaburu habría pasado la noche en casa de Andrea San Martín