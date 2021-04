Compartir Facebook

La Urraca no se calló nada y habló sobre la demanda que le interpuso “El Capi” por difamación, además Magaly señaló que la demandó por no tener correa.

La conductora se dirigió a Nicola Porcella luego de que el Jusgado Penal de Lima fallara a su favor en primera instancia en la demanda que le interpuso el ex chico reality.

En el programa “Magaly Tv: La Firme” mostró una publicación de Nicola que compartió en sus redes sociales sobre los duros momentos que pasó.

Además aseguró que nada está dicho pues todavía se resolverá en una instancia superior.

“Hoy día ha hecho unas publicaciones celebrando que me ha ganado un juicio en primera instancia, un juicio que me puso por difamación. ¿Cuál justicia? ¿De qué estamos hablando?”

“Yo no te quité el trabajo, yo no soy gerente, ni soy tu productora. Quienes te dejaron sin chamba no fuimos nosotros. Y por eso además no es que me hayas denunciado, me has denunciado por criticarte en este programa con la ironía y el sarcasmo a que estoy acostumbrada. Me has demandado por no tener correa, como lo hacen unos, pero en este negocio uno no se araña fácilmente, uno para el pecho como los machos. Esta es una selva donde el más fuerte resiste”

Mencionó que ella y su abogado apelaran la resolución y esperan que una sala superior resuelva el caso.

“Esto no es ninguna victoria porque estamos hablando de una primera instancia, vamos a ir por la segunda y ahí veremos. No a todos les va a parecer que algo dicho con sarcasmo, una crítica televisiva, es difamación. Mi abogado y yo hemos apelado. No tienes mucho de qué jactarte”

