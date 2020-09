Magaly responde a usuario que dijo que su programa era «mier… pura»

Compartir Facebook

La popular «Urraca», Magaly Medina no dudó en responder a un ‘hater’ que se metió con su programa. “Siguen las noticias que no son noticias” escribió el usuario, pero a la conductora no le pesaron las manos y lo mandó a ver un noticiero si es lo que tanto pedía.

Magaly Medina se ha hecho conocida por su lengua filuda y respuestas directas. Desde sus inicios en la televisión, ella no duda en ser frontal y decir las cosas de frente, cosa que no cambia en redes sociales.

Su red social de Twitter al igual que sus demás cuentas, siempre están activas, desde videos, fotos, opiniones, etc. La «Urraca» a parte de mantenerse en contacto con quienes la apoyan, también tiene tiempo para responder a sus críticos.

MAGALY RESPONDE A TROLL EN TWITTER

Magaly fiel a su estilo ha manifestado que hay gente que solo “vomita odio” y es por eso que sus respuestas son precisas. En Twitter uno de los usuarios aprovechó la oportunidad y calificó al contenido de su programa como “mier… pura”.

“Tamare, siguen las noticias que no son noticias. Mier… pura”, escribió el usuario tras ver una publicación de Magaly Medina criticando a la ex chica reality, Macarena Vélez.

Al leer esto, a Magaly no le tembló la mano y respondió con todo. “Para otras ‘noticias’ están los noticieros. El mío es un programa de espectáculos”.

Muchos de sus seguidores aplaudieron tremenda respuesta, opinando que era hora de una «chiquita» para los haters. La conductora no respondió más comentarios pero sí dio «Me gusta» a los que apoyaron su opinión.

