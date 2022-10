Magaly revela que le pidieron 7 mil soles por libro “La Señito”

Compartir Facebook

En el programa Magaly Tv, La Firme, la “Urraca” además dijo que el libro no tenía nada difamatorio en contra de la “Señito”, Gisela Valcárcel.

La rivalidad entre ambas se volvió a encender. (Foto: Web)

¡Precio de locura! En la última edición de “Magaly Tv, La Firme”, Magaly Medina presentó lo que muchos estaban buscando en las últimas horas: el libro “La Señito”. Conseguirlo no fue tarea fácil para la “Urraca” ni su equipo de producción, ya que, según reveló, le pedían hasta 7mil soles por un ejemplar.

“Algunos vivos quisieron vendernos este libro en 7 mil soles. No puede ser, qué creen, ¿que somos millonarios? Estamos haciendo canje para la fiesta de aniversario y de pronto quieren cobrarnos por este librito, mal escrito, mal contado, siete mil soles”, dijo entre risas la conductora de “Magaly Tv, La Firme”.

La esposa del notario Alfredo Zambrano leyó el libro, y no entiende el porque en su momento, Gisela no quiso que salga a la luz. Para Medina, la historia contada en el libro de Carlos Vidal no cuenta nada del otro mundo.

“No cuenta nada y tampoco lo escribió Carlos Vidal, porque este no sabía ni escribir su nombre. Lo que cuenta son anécdotas de admiración y de una relación que tuvo con ella, la parte de su historia. Yo he leído el libro y no encuentro hasta ahora nada que pueda ser difamatorio, escrito con rabia, con rencor, más bien parece un homenaje”, acotó Magaly.

Mira aquí:

La conductora de televisión no dudó en calificar el libro como una tontería ya que, en su opinión, no cuenta nada morboso. “No cuenta nada, es un libro tonto. No cuenta nada de lo que debería tener un libro para poder vender”, expresó Magaly.

“Yo no sé por qué hizo tanta alharaca. Se fue a sentar con Vladimiro Montesinos, el hombre más siniestro de esa época, para confabularse con él e impedir que este libro salga a la luz. Pobre Carlos Vidal, era un pobre diablo antes de Gisela y siguió siéndolo después”, dijo la “Urraca”.