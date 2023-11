«El romance ha ido muriendo», Magaly Medina revela que Paula Arias y Eduardo Rabanal se habrían separado definitivamente

Magaly Medina habló en su último programa sobre el presunto romance que todavía mantienen Paula Arias y Eduardo Rabanal y es que al parecer esta pareja tóxica habría puesto fin a su vínculo.

Según la periodista el jugador se habría cansado de las actitudes de la salsera por lo que compartió un extenso mensaje a sus redes sociales dejando entrever que la relación que mantenía con Paula había finalizado.

Al descubierto

Magaly Medina habló sobre la relación que al parecer todavía mantendría Paula Arias con Eduardo rabanal y es que la salsera ha preferido no tocar temas de su vida privada debido a las críticas que recibió en el pasado.

«Yo puedo con quien se me pegue la gana, si yo me equivoco o no me equivoco es mi problema», dijo Paula.

Es así como la conductora leyó el extenso mensaje que compartió rabanal en sus redes que sería al parecer un mensaje para Paula Arias.

«Un discurso de hombre victimizado, hombre maltratado», dijo la ‘Urraca’.

Pues según el mensaje se podía leer que el jugador afirma que no quería estar más tiempo con una persona que le causa daño y prefiere velar por su bienestar por lo que más vale aseveró que este era un mensaje de empoderamiento.

«Es un error aferrarse a quién sabes que no te trata bien o solo te hace daño con sus acciones es un error que darte en un sitio donde nunca encontrarás felicidad», decía un extracto de su mensaje.

Por lo que la conductora severo que con este mensaje daría por finalizada su relación que en esos últimos meses no fue pública con Paula Arias.

«Quiere decir que han estado intentando y que algo ha pasado y ahora el maltratador no es el sino que la maltratadora es ella. Este romance ha ido muriendo de a pocos», finalizó.

Paula Arias criticada

Paula Arias, conocida figura de las redes, ha causado revuelo al promocionar unas misteriosas pastillas que prometen una pérdida de peso milagrosa, ¡pero Janet Barboza y Brunella Horna no se quedaron calladas!.

Janet Barboza, en el programa «América Hoy», lanzó una pregunta que hizo eco: “Esas pastillas tiene productos que son hasta para caballos… ¿las pastillas que está promocionando Paula Arias tienen registro sanitario?”.

Brunella Horna también se pronunció, ¡y lo hizo con firmeza! «No las tomes, te lo digo yo que las he tomado. Los influencers deben tener mucho cuidado, no porque te paguen por publicidad debes prometer que una pastilla te hará perder 7 kilos… eso es imposible», expresó Brunella con indignación.

Pero eso no es todo. Janet Barboza fue aún más lejos y criticó con dureza a Paula Arias. «Me parece irresponsable aprovechar tu influencia para vender estas pastillas. La gente termina con taquicardia, mal humor, totalmente alterada. ¡Eso no está bien!», afirmó.