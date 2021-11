Magaly revela que su esposo se reunió con ‘Sir Winston’ por negocios

Compartir Facebook

Sorprendió a propios y extraños al mostrarse más pinky que nunca de la bella Sheyla Rojas después de que ambas tuvieran un reencuentro tenso en el programa de la ‘Urraca’ cuando esta la entrevisto para saber sobre su estado actual profesional y sentimental.

Una entrevista que prendió chispas por todo lado pues la conductora dejó entrever que su pareja de la ex ‘leona loca’ estaba metido en cosas turbias por lo que ‘Shey Shey’ gozaba de lujos dignos de una reina.

Sin embargo, recientemente se vieron unas imágenes donde la pelirroja sale en un evento donde había acudido Sheyla, Antonio Pavón y su esposo Alfredo Zambrano.

La sorpresa fue que en el ‘junte’ estaba el flamante galán de Sheyla, Luis Miguel Galarza Muro o mejor conocido como ‘Sir Winston’ y se le veía bastante cómodo en compañía de Alfredo y Antonio que incluso se pusieron a cantar juntos.

“Mi esposo viajó a México para tener una reunión con Antonio Pavón y el novio de Sheyla Rojas. Mi esposo es un hombre que también es un empresario y ellos hablan de negocios, lo que están haciendo son negocios en donde yo no me meto, no tengo nada que ver”, comenzó diciendo Magaly Medina.

Quien en algún momento le cuestionó a Sheyla no saber en que estaba metido su pareja y el porque de tener tan buena estabilidad económica.

El notario invita a su casa a ‘Sir Winston’

A raíz de la reunión que tuvo con el empresario mexicano, el notario invitó a ‘Sir Winston’ a su casa para poder presentarlo a su esposa Magaly Medina después de este encuentro se fueron a la fiesta taurina con la familia Sheyla.

“Si mi esposo me trae un huésped, si es un amigo de trabajo, de negocios, que es un empresario, que tiene inversiones en Perú… Nosotros invitamos a que venga Sheyla, por consideraciones él (Sir Winston) no la trajo a mi casa, cuando estuvo en mi casa con mi esposo. Me pareció lo más civilizado del mundo que si ha venido con su novia, ella también asista con nosotros a este evento. Nosotros podemos ser figuras de la farándula encontradas, podemos estar en lados diferentes, pero gana siempre la civilización. Hay que ser cordiales cuando uno está en un ambiente cordial; sobre todo con alguien como Antonio Pavón y su novia, que son parte de mi familia, porque es parte de la familia de mi esposo”, sostuvo Magaly Medina.

Indicó también que no ella y Sheyla Rojas “no tocaron temas de trabajo”: “con respeto y cordialidad, cuando uno esta así yo no hablo de ella (…) la hemos pasado muy bien”.