Magaly se araña por notario

Aunque hace unas semanas anunció su divorcio con Alfredo Zambrano, ayer Magaly Medina reaccionó como una leona indignada y defendiendo lo suyo luego que en el programa ‘América Hoy’, Ethel Pozo y Janet Barboza, dejaran entrever que el notario podría ser uno de los invitados de Gisela Valcárcel en la nueva temporada ‘El artista del año’, que hoy se estrena a las 9:00 de la noche por América Televisión.

Primero fue su amiguísima Jessica Newton que reclamó en un mensaje en Instagram tal afrenta a la conductora de ATV.

“¿Es ganas de generar rating o es ganas de hacerle daño a Magaly? Entre mujeres eso queda muy feo”, dijo la directora del Miss Perú para luego compartir imágenes del mensaje de texto que le escribió el notario asegurando que jamás iría al programa de la ‘Señito’ y que de darse esa posibilidad Magaly jamás se lo perdonaría

. “Es mentira Jessiquita, yo no le haría eso a Magaly. Ya sabes cómo quieren vender los programas de farándula… No saldría para nada en TV, ya que si salgo en el programa de Gisela, no me lo perdonaría nunca. No le haría daño… Que esté tranquila que ni siquiera me llamaron para participar. Son unos verdaderos mentirosos”, escribió Zambrano.

“BUSCAN ATACARME”

Tras ello, Magaly Medina salió al frente en sus redes sociales publicando una serie de mensajes donde negó categóricamente que “su esposo” se presente en ‘El Artista del año’.

Además, arremetió contra Ethel Pozo. “Que inescrupulosos resultaron los discípulos de Gisela Valcárcel. Vender humo con tal de obtener la obtener la atención del público.

Mi esposo Alfredo Zambrano me autoriza a desmentirlas categóricamente… Él señala que jamás iría al programa de la Señito y nunca se prestaría al juego vil de aquellos que buscan atacarme. Esa es la televisión blanca que practica Ethel Pozo y secuaces”, concluyó.