Magaly se burla de disculpas de Yahaira: «Intentó llorar, pero no le salió»

En un nuevo programa, Magaly Medina se refirió a las disculpas públicas emitidas por Yahaira Plasencia recientemente, tras haber cometido una falta que la llevó a perder su puesto de trabajo en Esto es Guerra indefinidamente.

Según la ‘Urraca’, Yahaira intentó hacer el papel de víctima y hasta llorar, pero no le salió.

“Hoy día Yahaira fue entrevistada por dos periodistas que le hacían preguntas tan complacientes, y que más bien la aconsejaban como si fueran sus consejeras de prensa. Se auto flageló, dijo que sentía vergüenza de ella, que estuvo 45 minutos metida en la maletera y que casi se ahoga”, indicó.

“Estuvo reunida desde temprano con su abogado, asesores de prensa, miren todo ese team que tiene, para aconsejarla y decirle que iba a decirle al público. No hay justificación, intentó lloriquear pero no le salió. La próxima vez un poco de mentholatum o picar cebolla para que llore bien. Hacerse la ‘vístima’ en este país es algo que se rentabiliza muy bien”, agregó.

Asimismo, se animó a darle un pequeño consejito: “Lo que hay que hacer es poner el pecho y reconocer, no echarle la culpa a terceros”.

SE BURLA DE ARRUGAS DE GISELA

Magaly le dio con palo al regreso de Gisela Valcárcel a la pantalla chica, en donde la criticó porque luego de su estreno, se percató de que las cámaras no seguían el rostro de la ‘Señito’ por sus años

“Ustedes saben que no he visto un primer plano de la ‘Señito’. No le hacen primer plano, parece que su director no quiere. Hemos buscado con el equipo para verle la cara de cerca, pero todos son medios planos, planos lejanos, cerrados, pero ninguno abierto”, indicó.

“No como a mi que me ponen toda la cara en la pantalla, como para que se me vean las arrugas a propósito”, agregó.

