Magaly se burla de Gisela: “En un día tuve más vistas que tú”

¡Tremendo misil! En su última edición de “Magaly Tv, La Firme”, la popular “urraca” no perdió el tiempo y mandó tremendo mensaje para Gisela Valcárcel. La conductora de espectáculos habló sobre la entrevista que le realizó Verónica Linares y resaltó que se sintió muy cómoda. Asimismo, indicó que en solo un día, tuvo más vistas que la entrevista que le hicieron a la “Señito” hace algunos meses.

“La felicito a la Verónica tiene más 334.000 vistas. Más que la entrevista que le hizo a Gisela. En un día ah, la de ella ya tiene dos meses”, expresó entre risas Magaly Medina.

Durante la entrevista que le realizaron, Magaly no dudó en resaltar la trayectoria televisiva de su “comadre”. Ella aseguró que, hasta ahora, no ha surgido una nueva figura televisiva capaz de opacarlas.

“Nos reinventamos y seguimos vigentes que es lo que importa. Además, han pasado muchos años y tratando de ser un poco justo con ambas, creo que no ha surgido una figura tan fuerte como ella o como yo en los últimos años”, indicó Magaly Medina.

Magaly también reconoció el “peso histórico” que tienen ambas en la televisión. Se animó a decir que “si en algún momento estudian historia de la televisión peruana, seguramente nos estudiarán a Gisela y a mí”.

“Ella y yo somos personajes icónicos de la televisión. No hay que Magaly sí y Gisela no. Acá estamos en el mismo nivel las dos. Hemos sobrevivido, somos los dinosaurios de la televisión o como quieran llamarlo. Somos históricas y seguimos más vigentes que mucha gente nueva de otras generaciones. En lo nuestro no ha habido hasta ahora quien nos reemplace”, expresó la “Urraca”.