«Da pena, no saben a quién contratar», Magaly se burla de la nueva temporada de ‘El Gran Chef famosos’

Magaly Medina no tuvo reparo en criticar uno de los programas más sintonizados estos últimos meses, «El Gran Chef famosos», sin embargo, la periodista lamentó que no ofrezcan novedades.

La «Urraca» opinó de esta nueva cuarta temporada la cual ha convocado a personajes famosos que al parecer dejarán todo en la cancha para defender su estadía en el programa.

No se guardó nada

Como se sabe la tercera temporada del programa de cocina finalizó con la premiación de Mariella Zanetti quien derrotó a Armando Machuca en la última etapa.

Es así que se dieron a conocer los nuevos jales del programa siendo uno de ellos, Tilsa Lozano, una de las enemigas de Magaly por ser siempre su blanco de críticas.

Es así que la «Urraca» reveló que más allá de elegir a personajes que sepan cocinar están contratando a figuras polémicas del espectáculo para no caer en sintonía.

«Entre cocinadera y cocinadera no le ganan a nadie. Entonces, lo que necesitan ahora, se han dado cuenta, es ponerle un poco de pimienta, de rocoto, una dosis de ají amarillo y un tanto de sal”, dijo Medina.

Además, aseveró que poco a poco el programa pierde televidentes por lo que ya no saben que hacer o a quien contratar.

«El programa ha decaído muchísimo, y da pena, ya no saben a quién contratar”, añadió.

La «llenahuecos» de los programas

Como se sabe, la exmodelo formará parte de la cuarta temporada del concurso gastronómico de Latina TV, lo que ha sido blanco de críticas en redes debido a su pasado mediático con Juan Manuel Vargas.

Siendo una de sus principales detractoras, Magaly Medina quien le dijo de todo a Tilsa por aparecer ahora en un programa de cocina.

«Ese programa contrató a Tilsa, que es la llena huecos de toda la televisión nacional. En una época fue de Latina, pero ahora es de todos lados. La llaman y ella va feliz de la vida como si fuera la contratación estrella», dijo inicialmente.

Y es que la periodista le recomendó que no se de aires de diva ya que ella es solo una participante más del programa.

Entre risas, Magaly Medina leyó los comentarios en contra del programa de Latina TV y de Tilsa Lozano. “¿Van a cocinar o a robarse los maridos? Jajaja, qué fuerte. Ni tú (a uno de sus reporteros) te atreves a tanto en tus notas, hasta a mí me dolió y eso que no le robo maridos a nadie. Díos mío, la filosofía de la calle bien audaz”, expresó.

Por su parte, Tilsa no se ha quedado callada y aseguró que siempre recibirá críticas.

Pero que las tomará deportivamente para seguir enfocándose en lo suyo.

«Siempre habrá comentarios lindos y feos. Tengo más de 20 años en esto y sigo aquí, hay gente que me quiere y hay gente que no», acotó la ex vengadora.

Finalmente, aseveró que durante toda su carrera ha recibido todo tipo de críticas y siempre se ha bañado en aceite para evitar caer en algún tipo de depresión por todo lo que se dijo de ella.

«Las críticas no me importan. Si no, ya me hubiese tirado del puente hace 20 años”, señaló