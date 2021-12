Magaly se burla de la pareja de Jean Deza por no terminar la relación pese a ‘ampay’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de Magaly Tv La Firme cuestionó la relación del jugador Jean Deza después de haber sido ‘ampayado’ con Stefany Camus en un hotel, pues a pesar de las fuertes imágenes difundidas la pareja sigue como sin nada.

Como se recuerda las cámaras de Magaly ‘ampayaron’ al jugador entrando a un hotel con Stefany Camus para que horas más tarde se fuera a ver a su actual pareja Gabriela Alava lo que indignó a la conductora pues encima se pusieron a discutir porque su pareja le reclamaba algo a lo que el jugador salió bien librado.

“Qué pasa con las mujeres de hoy”, dijo Magaly Medina pues al parecer el ampay no fue suficiente para abrirle los ojos’ a la pareja de Jean.

Y es que al parecer Gabriela no quiere terminar la movida relación que tiene Jean Deza porque se acercan ‘fechas festivas’ lo que causó la risa de la ‘Urraca’.

“Lo que pasa es que tenemos todavía cosas que, se vienen fiestas y todas esas cosas, pero no, nosotros todavía no, tenemos que plantear cosas que tenemos que arreglar”, fue así como Gabriela señaló que no han vuelto, pero que tampoco terminaron.

Magaly Medina se burló de que Gabriela no le termine a Jean Deza porque “se vienen fiestas”, y le recomendó que por lo menos se demore un poquito.

Gabriela Alava, expareja de Jean Deza lanza mensaje: “Cinco minutos de rodillas…”

La modelo Gabriela Alava se pronunció vía redes sociales con un curioso mensaje luego de terminar su relación con Jean Deza tras ampay con Stefany Camus.

Mira también: Yahaira sobre Pancho Rodríguez: “Es bonito poder confiar en alguien de este medio”

“Gaby” decidió tomar la radical decisión, pero merecida, de borrar todas las fotografías y videos que guardaba en redes sociales con el exfutbolista. Ahora, dejó un reflexivo mensaje: “Cinco minutos de rodillas te mantienen de pie todo el día”.