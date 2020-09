Magaly se burla de «Swing»: «Dice ser súper amigo de doña Peta»

Compartir Facebook

Magaly Medina decidió poner las cartas sobre la mesa y habló claro y tendido sobre Richard Cisneros. La popular «Urraca» criticó firmemente a este nuevo personaje de la farándula peruana.

Sin duda, las polémicas declaraciones que hace Richard «Swing» cada vez son más descabelladas. Esta vez señaló ser la razón por el cual, nuestro capitán, Paolo Guerrero, logró ir al Mundial Rusia 2018.

Magaly fue la viva voz de todos los hombre y mujeres de prensa, que acudieron a cubrir las declaraciones de Cisneros: “Que recuerde con todo cariño, con todo amor, que si Paolo Guerrero ha ido al Mundial es por este servidor”.

Magaly fue precisa con los adjetivos usados en «Swing», pues la conductora es la prueba andante que el capitán no anda con rodeos cuando se trata de su imagen. Aclarando que Paolo Guerrero gastó mucho dinero en abogados en su defensa.

“Ahora dijo que Paolo Guerrero le debe haber ido al Mundial. ¿Cómo así?, ¿A qué hora pasó? Este tipo que se ufana de sus conexiones y amistades dice que es súper amigo de doña Peta, del hermano de Paolo Guerrero y que él hizo todo. Osea, ¿Paolo gastó tanto en abogados en Brasil y Europa?”, dijo entre risa Magaly.

La conductora estuvo más que segura, al afirmar que las declaraciones del polémico Richard «Swing» no serían del agrado de la familia de nuestro capitán.

“Su grado de egocentrismo es tal que realmente lo miro y no sé como puedo acceder a las altas esferas del poder. Yo creo que eso no le va gustar para nada a la familia de Paolo Guerrero, pero de ahí a que diga que él encabezó la lucha para que vaya al Mundial, no sé”, dijo Magaly.

Pese a las declaraciones de Cisneros y los comentarios de Magaly, fue el propio hermano mayor de Paolo Guerrero, el Coyote Rivera, quien dejó en claro que el futbolista no conocía a Richard Swing.