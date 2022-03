Magaly se ríe de Yahaira en clases de canto: “Nos muestra su trasero en primer plano”

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ habló de un reciente video que compartió ‘Yaha’ en el que se ve que está en clases de canto, pero el protagonista fue su ‘totó’.

Magaly Medina, fiel a su estilo, ‘chancó’ una vez más a Yahaira Plasencia por su accionar en redes sociales. Y es que la ‘Yaha’ les compartió a todos sus seguidores la noticia de que está llevando clases de canto para mejorar su talento.

Ella subió un curioso video en el que mostraba cómo se desarrollaba una de sus clases de canto. Allí se la puede ver calentando la voz, sin embargo, la ‘urraca’ se percató de que el protagonista de aquel video parecía ser el ‘totó’ de Yahaira.

“Yahaira está recibiendo clases de canto, algo que debió hacer hace varios años atrás, ahora se grabó, claro que no grabó su voz, grabó un poquito del ensayo cuando estaba calentando la voz y lo que más nos pone en primer plano es su trasero, no sé qué tiene que ver el trasero con las clases de canto”, dijo.

“Ella tiene que entender que no solo es grabarse con una clase de canto, es cuestión de perseverancia, de disciplina, si es que realmente quiere cantar en un escenario y no solo mover el totó, porque ya vimos que eso de mover el totó ahora en Tiktok lo hace todo el mundo”, agregó.

Desde que salió a la luz los rumores de que Jefferson estaría en una relación sentimental con la ex cuñada de Yahaira y quien la demando por una fuerte suma de dinero, la salsera no se habría quedado callada.

Al parecer la ‘Reina del toto’ no tomo para nada bien la noticia del presunto romance entre Olenka Mejía y Jefferson, es así que los comentarios no se hicieron esperar.

Durante su presentación, dijo unas palabras que muchos han tomado como una indirecta para la “Foquita”. Es que la cantante dio a entender que ya olvidó al futbolista de Alianza Lima y que ahora le gusta otra persona.

«Acá hay un chocolate, esos que ya no me gustan. Ahora me gusta chocolate blanco (…) Levante la mano la soltería, todo el mundo incluyéndome a mí. Escuchen la canción las mujeres heridas”, dijo la salsera.

