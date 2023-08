«Yo también perdí a mi padre», Magaly se solidariza con Leysi Suárez

Magaly Medina no fue ajena a la pérdida de Leysi Suárez y le expresó un emotivo mensaje en estos momentos difíciles.

Como se sabe, el día de ayer 10 de agosto se hizo público el fallecimiento del señor Pedro Zamudio padre de la muy querida Leysi Suárez.

Muestra de apoyo

El día de ayer en el programa de Magaly Tv la Firme, la conductora, Magaly Medina habló de lo ocurrido recientemente con el entorno familiar de Leysi Suárez y lamentó que este pasando por momentos difíciles.

La popular ‘Urraca’ expresó un emotivo mensaje para la bailarina, pues ella mejor que nadie sabe lo que es perder a un ser querido como lo es un padre.

«Hoy está pasando por la pérdida de su papá. La entendemos, comprendemos y enviamos un abrazo, aunque no la conozcamos. Yo no la conozco, solo por la televisión. No soy amiga de ella como muchos de (los personajes) de la farándula», dijo.

Como se recuerda, hace ya algunos meses atrás, la conductora vivió la pérdida de su padre, el señor Luis Medina quien fue su principal motivo para salir adelante.

«Hace poco he perdido a mi padre y sé los dífíciles que son estos momentos», añadió.

Incluso, la periodista recalcó que debe ser traumático no solo sobrellevar la pérdida de un padre, sino también la reciente infidelidad de la que fue víctima.

«Debe ser difícil en estas circunstancias que están pasando. Vio las imágenes de su esposo quedándose a dormir con otra mujer que no era ella, y la humillaron como mujer», añadió la presentadora de televisión.

Leysi agradece el apoyo de su público

El día de ayer Leysi pidió no presentarse en su programa de radio ‘Ke Rica Mañana’ en Radio Karibeña, tras hacerse público el fallecimiento de su padre.

La animadora de eventos agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores quienes la respaldan en las buenas y en las malas.

«Lamentamos el sensible fallecimiento del padre de nuestra compañera Leysi Suarez, el señor Pedro Zamudio, y la acompañamos en este difícil momento. Debido a ello Leysi no estará presente hoy en ‘Ke Rica mañana’, pero ella a pedido retomar mañana sus actividades, ya que su mejor terapia es su trabajo y el cariño del público».

Por otro lado, Yolanda Medina, amiga íntima de Leysi se presentó en el programa de ‘América Hoy’ y recalcó la fortaleza de la modelo en estos momentos.

«Leysi es una mujer fuerte y trabajadora», acotó.

Incluso reveló que la madre de Leysi también se encuentra en delicado estado de salud.

Como se sabe, Leysi ha sido y es una mujer que ha sabido salir adelante por sus propios medios desde muy joven, tras la llegada de su hija a su vida, la conductora radial tuvo un motivo más para no dejarse vencer.