Magaly sobre Gabriela Sevilla: “El bebé solo existió en su imaginación”

Magaly aseguró que el caso Gabriela Sevilla es un tema para tratar con mucha delicadeza, ya que podría tratarse de una persona con desequilibrio mental.

Magaly Medina no fue ajena al caso del supuesto embarazo de Gabriela Sevilla. (Foto: Captura Magaly Tv La Firme)

¡En boca de todos! En las últimas horas, el nombre de Gabriela Sevilla ha sido mencionado en todos los programas nacionales. El supuesto embarazo de la joven que fue reportada como desaparecida hace unos días caló en todo el Perú. Magaly Medina no podía ser la excepción y tras pedir que el tema sea tratado con sumo cuidado, afirmó que “el bebé solo existió en la imaginación de Gabriela”.

Magaly dedicó gran parte de su programa para tocar este polémico caso. Según narra la “Urraca”, ella tiene posesión del registro de visitas de Gabriela Sevilla a la Clínica Internacional. Esto se da luego de que el mencionado centro de salud informara horas antes que iba a respetar la privacidad de su cliente y que no darían información alguna, salvo a las autoridades correspondientes.

“Me han enviado las visitas de ella a la clínica donde dice que se atendía. Iba a la sección de ginecología, pero en ninguna es por embarazo”, dijo Magaly Medina antes que su producción sacara imágenes de los documentos. “No, no me las saques porque esto puede pertenecer al ámbito de la privacidad y no quiero violar ninguna ley. La clínica ha dicho que va a guardar la privacidad de sus clientes… supongo que, si un juez se los pide, se los van a dar”, dijo la periodista.

GABRIELA SEVILLA PEDÍA CONTROLES PERO NUNCA IBA

Para la sorpresa del esposo del notario Alfredo Zambrano, Gabriela Sevilla nunca asistía a sus supuestos controles de embarazo. “Ella pedía controles de prueba de embarazo, pero las cancelaba o nunca llegaba. O iba y ponía Papanicolau, cosas así. He visto fichas de esa clínica del mes de julio, cuando se supone que ella ya estaba embarazada”, indicó la “Urraca”.

Sobre el supuesto bebé que esperaba la joven de 30 años, Magaly afirmó que “en mi papel de periodista, tratando de ser equilibrada, yo creo sinceramente que esa bebé Martina no existe. La bebita solo existe en la imaginación febril y atormentada de Gabriela Sevilla”.

Para finalizar, la conductora de televisión envío un mensaje a la familia de Gabriela Sevilla, y advirtió que deben darle apoyo. “Esta es una muchacha que definitivamente tiene un trastorno de orden psicológico, eso creo que deberían aceptarlo. Empezar por la familia y aceptarlo y darle a esta chica la ayuda que realmente necesita. Creo que va más allá de la ayuda física”, expresó Magaly.