Magaly sobre Gisela: “Ensaya toda la semana y hace menos rating que nosotros”

Fiel a su estilo, Magaly Medina se burló del bajo rating de ‘El Artista del Año”, quien sábado tras sábado es superada por “JB en ATV”.

“Como los extraño los fines de semana, pero aquí estoy… Ya ven que con programa grabado igual le ganamos a la Gise. Voy a grabar todos los viernes a partir de la fecha, me desaparezco”, dijo.

En esa línea, la ‘Urraca’ comentó que debido a las cifras del rating, estaría pensando en despedir a personal de su equipo de trabajo.

“Claro, si la Gise ensaya toda la semana y hace menos rating que nosotros (…) Y ellos todavía graban. JB le ganó y ella quedó en tercer lugar. Uy, la Gise debe estar queriendo despedir gente como cancha. Primero tiene que despedir a sus participantes, Dios mío”, dijo entre risas y burla.

Rodrigo González llama ‘inmaduro’ a esposo de Magaly Medina

Fuertes declaraciones. El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, llamó inmaduro al esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano por las recientes declaraciones que dio “La Urraca”.

En una entrevista, la conductora dejó entrever que su esposo le pedía divorciarse cada vez que surgían diferencia en su matrimonio. Esto es algo que molestaba a Magaly Medina porque no es un juego. “El matrimonio no es un juego, no puedes decir que te divorcias cada vez que hay diferencias”, mencionó Magaly Medina.

Ante las declaraciones de la “Urraca”, el periodista Rodrigo González llamó inmaduro al notario Alfredo Zambrano por querer divorciarse a las primeras peleas que tenían dentro de su matrimonio.

“Chapa esta flor: ‘Uno no puede cada vez que se pelea estar amenazando con divorcio’, y yo como se leer entre líneas, para mí esto que significa, el inmaduro este, cada vez que nos peleamos me hace la de ‘me voy’ y ya no somos noviecitos. Ya tenemos 10 años juntos”, indicó Rodrigo.

