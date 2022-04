Magaly sobre la coyuntura actual: “Ya estamos cansados de esta situación”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘urraca’ utilizó sus redes sociales para referirse a la actual situación que vive el país por las múltiples protestas y actos vandálicos que se han registrado.

El país está atravesando un complicado momento por la gran cantidad de ciudadanos que ha expresado su rechazo por la forma en la que se está manejando país. Esto ha desencadenado un sinnúmero de protestas en distintas partes del país y el día de ayer, principalmente en Lima y Callao.

Supuestos manifestantes protagonizaron terribles enfrentamientos con las autoridades y también cometieron actos de vandalismo, destruyendo algunas propiedades. La popular ‘urraca’ no se mantuvo ajena a esta situación y decidió utilizar sus redes sociales para referirse al tema.

“Ya creo que todos estamos cansados de esta situación, hace ocho meses vivimos en un desgobierno total y ahora prensa de nuestro canal, se hará cargo”, dijo la ‘urraca’ en un inicio. Esto haciendo referencia a que su programa, no saldría al aire debido a la magnitud de los hechos que acontecían.

“Nosotros hemos estado en el canal reunidos, viendo si podíamos o no salir al aire, el canal ha decidido que prensa va a salir a contarles todo lo que está pasando hoy en día en nuestro sufrido país”, señaló Magaly.

Mire también: “No hay excusa para la violencia y vandalismo”, dijo Jessica Newton sobre marcha

La popular conductora Magaly Medina habló sobre el cantante de salsa Josimar quien se las viene ingeniando para tener ingresos en tierras gringas.

En la última edición de su programa la ‘Urraca’ afirmó que Josimar debe ser ‘mil oficios’ para poder solventar los gastos de todos sus hijos pues el artista ahora quiere iniciar un negocio vendiendo leche de tigre envasada.

Según la conductora, la salsa para ceviche que vende el salsero no parece una leche de tigre sino más bien “una huancaína aguada… El ceviche es pescado fresco y en el instante se exprimen los limones y los ajíes, no es para envasar”. Además, comentó que probablemente no sea tan natural como Josimar lo anunció debido a que debe contener preservantes para poder extender la vida del producto.

Asimismo, la conductora dijo que sin intención de echarle mala vibra la leche de tigre no tendría éxito si la venden envasada hasta la crema de papa a la huancaina podría funcionar pero no una leche de tigre envasada.

“No me atrevería a publicitar una leche de tigre embotellada. Tal vez la salsa huancaína… ¿Pero leche de tigre? Jamás había escuchado eso. No es que sea ave de mal agüero o que le quiera pinchar el globo, pero no creo que funcione, lo dudo”, comentó Medina, tras hacer un recuento de los diversos negocios en los que fracasó el cantante en un informe.

Además: Christian Cueva saluda a su padre por su cumpleaños: “¡Salud, Lucho Cueva!”