Magaly sobre la delincuencia: “la vida de un peruano no vale nada, por 200 soles te matan”

La salsera Brunella Torpoco anunció su retiro de la música y de los escenarios por culpa de delincuentes que no solo quieren atentar con su vida, sino también con la de su familia. Al respecto, Magaly se mostró indignada y decidió darse unos minutos para soltar todo lo que siente.

“Todos los peruanos sabemos que vivimos momentos graves e incontrolables por las calles, nadie está a salvo, esa es la verdad. Y ahora los grupos delincuenciales y las bandas han crecido. Los sicarios todos los días tiñen de sangre nuestras calles y dejan sin padres, sin hermanos, sin hijos a familias completas”, dijo en un comienzo.

“Todos los días vemos en los noticieros que un motociclista pasó y acabó con la vida de un padre trabajador, de un joven empresario, de una chica trabajadora. La vida de un peruano hoy en día en la calle no vale nada, creo que por 200, 300, 400 o 500 soles se manda a matar a quien le dé la gana”, agregó muy indignada.

Como se sabe, el Perú se ha convertido en tierra de nadie, pues delincuentes se han apoderado de las calles, y ante la falta de autoridades, algunos vecinos se ven en la obligación de tomar medidas a fin del bienestar común, a pesar de poner en peligro sus vidas.

Brunella Torpoco

Como se recuerda, recientemente atacaron la vivienda de su madre con arma de fuego. “Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad. Solo terminaré con los contratos que ya tengo; no puedo quedar mal con los trabajos pendientes”, se lee en la primera parte del texto que publicó en sus redes.

“Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Por ellos es que me rompía el lomo trabajando, para darles una mejor vida sin hacerle daño a nadie”, dijo la salsera.

