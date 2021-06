Magaly sobre Milett: “Qué vamos a mirar si no hay nada de canto, solo aullidos”

Compartir Facebook

Fiel a su estilo, Magaly Medina habló fuerte sobre Milett Figueroa quien recientemente lloró comentando que solo la ven como una “bomba sexy” y no aprecian su talento.

“Lloró porque le dijeron sexy, porque todo el mundo le mire las piernas. ¿Qué más vamos a mirar si no hay nada de canto, solo hay maullidos o aullidos? Porque por más que dice que se está preparando, no se ve nada de eso. Para cantar hay que tener talento, por más profesores buenos que tengas”, dijo la conductora.

En esa línea, Magaly Medina recalcó que la exchica reality y modelo no tiene talento como cantante. “El lloriqueo no funciona. Hay que taparnos los oídos cada que cantas. Hay que seguir diciéndole bomba sexy, porque tus cualidades corporales son evidentes, pero la voz no, prepárate más y luego hablamos. Como actriz puede ser, porque lloró bien”, concluyó.

Magaly sobre su matrimonio: «Hemos decidido trabajar para nunca más volver a separarnos»

Solo respiran amor. Magaly Medina abrió su corazón desde lo más profundo y confesó su reconciliación con el notario Alfredo Zambrano, de quien dice estar completamente enamorada.

En una nueva edición de ‘Magaly TV La Firme’, la ‘Urraca’ terminó con todas las especulaciones, al revelar que retomó su relación matrimonial con su abogado de toda la vida: Alfredo Zambrano.

«En esta separación nos dimos cuenta que todavía teníamos ese sentimiento que nos hizo casar y nos llevó a querer hacer una vida juntos, lo seguimos teniendo intacto. Tanto él como yo estamos profundamente enamorados aún. Nos amamos muchísimo y por eso, porque además se nos ha hecho bastante difícil estar alejados el uno del otro, hemos decidido retomar nuestra relación y trabajar para superar nuestras diferencias», dijo la ‘Urraca’.

