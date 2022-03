Magaly sobre Onlyfans de Kiara Laos: “Le es más rentable que ser mesera”

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ se pronunció en su último programa sobre la reciente incursión de la hermana de Flavia, Kiara Laos, en Onlyfans.

Kiara Laos con ayuda de su hermana dijo por algunos días que pronto abriría su cuenta de Onlyfans y finalmente se decidió a hacerlo. Ella ya abrió su perfil en la plataforma de contenido para adultos y así lo promocionó en todas sus redes sociales.

Magaly recordó que ella trabaja de mesera en Estados Unidos pero parece que eso no sería suficiente y por eso decidió incursionar en Onlyfans. “No solo Flavia promociona el Only Fans de su hermana menor, sino que también hasta la mamá de ellas dos, le parecerá una gracia tener Only Fans. Esta chica está estudiando una carrera universitaria en Estados Unidos, parece que ha decidido que el Only Fans es mucho más rentable que trabajar de mesera en un restaurante”, señaló.

La joven ya empezó a subir contenido en su plataforma y cobra alrededor de 10 dólares por suscripción. Y de hecho hay una promoción en la que si te suscribes por 3 meses, todo cuesta nada más y nada menos que 24 dólares, por lo que en el programa de Magaly le pidieron a Kiara que «se valore un poquito más».

La mamá de Kiara Laos, la hermana de Flavia, sorprendió a todos al darle todo su apoyo a la cuenta de Onlyfans de su hija y hasta quiso conseguirle suscriptores.

Kiara Laos lanzó hace poco y por todo lo alto, su cuenta de Onlyfans para todos sus seguidores. Ella lo promocionó en redes sociales y la que dejó bien claro que le daba su apoyo, era su hermana mayor, Flavia Laos.

Sin embargo, ella no era la única persona de la familia que decidió apoyarla, pues su mamá también se pronunció al respecto. Patricia Urbina Neyra, la madre de Flavia y Kiara Laos decidió darle su apoyo incondicional a su hija menor con su cuenta de Onlyfans.

En un video que subió Flavia Laos a sus redes sociales, sale ella junto a su mamá, en donde le pregunta por el nuevo trabajo de Kiara. “Mamá, ¿qué opinas de que Kiara ha lanzado su Onlyfans?”, preguntó Flavia. “El contenido está increíble, ¡Suscríbanse!”, expresó la mamá de Flavia.

