Magaly sobre relación de Melissa y Anthony Aranda: “Para ellos lo más rico, era lo prohibido”

La popular ‘urraca’ no pudo dejar de pronunciarse sobre las indirectas en redes de una posible relación entre Melissa y el bailarín, Anthony Aranda.

El bailarín de Melissa Paredes, Anthony Aranda, y la actriz se estarían mandando indirectas en redes, lo que supondría que su relación ha continuado después del ampay. La popular ‘urraca’ se pronunció acerca de las indirectas y dijo que el bailarín y Melissa ya no tendrían ningún ‘roche’ para mostrarse juntos, pero a pesar de eso, no lo hacen.

Y es que recientemente, Anthony Aranda compartió en redes un clip en el que baila bachata, al mismo estilo de Melissa, que también bailó el mismo género, pero una canción diferente. Es por eso que la ‘urraca’ lanzó una teoría acerca de las indirectas, pese a que pueden estar juntos sin problemas, y es que al parecer les gusta lo prohibido.

“O sea, este corazoncito es mío, mío… si este romance traspasó todo el drama del que vino acompañado, no lo hacen notar, solo dan ciertas señales de que algo allí continua. Pero, de repente, para ellos lo más rico era lo prohibido, ahora que ya no es prohibido ya no hay mucho chiste”, dijo la ‘urraca’.

Celia Rodríguez al parecer le brinda todo su apoyo y aceptación a romance de Melissa con el bailarín Anthony Aranda pues la madre de la actriz lleno de ‘me encanta’ las fotos de Aranda en redes.

Después del bochornoso ampay que protagonizó Melissa Paredes con Anthony Aranda donde fueron captados en tremendos ‘chapes’ en el vehículo de la actriz mientras ella seguía casada con Rodrigo Cuba.

Sin embargo, Celia no pierde el tiempo y ya le habría dado la bendición al bailarín pues la mayoría de sus fotos tiene un like de su al parecer futura suegra despertando una ola de críticas por lo sucedido.

Y por si fuera poco Anthony también interactúa en la cuenta de la madre de Melissa pus reacciona a cada cosa que publica, tal parece que la relación entre ambos va viento en popa.

Como se aprecia en las imágenes Anthony Aranda reaccionó con un ‘Me gusta’ a la fotografía de la mamá de la modelo cuando posa junto a su nieta, hija del Gato Cuba.

Cabe indicar que, Melissa Paredes tras acuerdo de divorcio con el papá de su hija, no dudó en intercambiar likes con su bailarín en redes sociales lo que deja claro que siguen siendo cercanos.

