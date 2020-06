Compartir Facebook

‘Urraca’ muestra informe donde sale notario en una celebración entre amigos no respetando distancia social.

Luego que en el programa Instarandula difundieran un video de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, celebrando el cumpleaños de un amigo y no respetando el aislamiento social, la conductora Magaly Medina se mostró incómoda y recalcó que dicho tema lo conversará entre cuatro paredes con su pareja. Además, la pelirroja remarcó que no se hace responsable por los actos de sus familiares.

“Hay algo que yo hago desde hace más de 22 años, por la carrera televisiva que tengo: siempre he respondido por mis actos, jamás por el acto de otros, así se trate de mi familia. Eso es lo que haré ahora y otros asuntos los trataré en la intimidad de mi hogar y de mi matrimonio, he dicho”, dijo la presentadora de televisión.

Cabe mencionar, que en el programa de la figura de ATV emitieron un informe de todos los personajes del espectáculo que han infringido la cuarentena y entre ellos, se encontraba su esposo.

“El único que se salva es Carlos Ascues, él estaba al interior con su familia, no estaba haciendo escándalo, ni llegó el Serenazgo, no pasó absolutamente nada. Él con su pareja y su familia, no pasa nada. A puerta cerrada, mientras no molestes a los vecinos, puede hacer de todo”, opinó Medina.