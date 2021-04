Magaly tras separación: “Existen ‘adioses’ que llegan cargados de paz”

Compartir Facebook

Pasó la página. La conductora de espectáculos, Magaly Medina, no pretende estar triste o deprimida, tras anunciar el fin de su matrimonio junto al notario Alfredo Zambrano, pues prefirió irse a Miami para celebrar su cumpleaños.

Estando en Estados Unidos, la periodista compartió un interesante mensaje acerca del término de las relaciones. En el post, Magaly Medina menciona que no siempre las separaciones traen algo malo en su vida, sino todo lo contrario.

“Existen ‘adioses’ que traen consigo un sabor a libertad, que llegan cargados de paz, alivio, serenidad y hasta te devuelven las alas para volver a volar. Y es que hay adioses que no matan, por el contrario, te devuelven la vida”, se lee en la publicación de la periodista.

Como se recuerda, durante su programa, Magaly Medina dio la noticia que, de mutuo acuerdo, decidieron terminar su relación matrimonial con el notario Alfredo Zambrano, con quien estuvo largos años.

No obstante, la periodista de espectáculos dejó en claro que no se trataría de una infidelidad, pues no existieron “terceras personas” que inclinaron la balanza para terminar el matrimonio con el abogado.

Se divierte en Miami

La periodista no quiso seguir en Lima por su cumpleaños y alistó maletas para irse a Miami para celebrar esa fecha especial. Junto a su hermana, Magaly está paseando por las calles americanas y disfrutando de su viaje.

