«Magaly tuvo la delicadeza de hablar conmigo», Gian Marco compara a Magaly con ‘Peluchín’

Gian Marco rompió su silencio tras haber sido señalado como un hombre déspota y soberbio.

Cómo se recuerda de un marco recibió una ola de críticas al haber sido abordado por un reportero del programa de amor y fuego en este momento al parecer cantante se encontraba de mal humor y minimizo el trabajo del reportero lo que provocó que muchos usuarios dejarán de seguir al cantautor en sus redes sociales.

Es así que ya no marco declaró para el programa de Rodrigo González y Gigi mitre y comento cuál era su incomodidad acerca de lo ocurrido.

Pues entonces cuando recuerdo lo que sucedió en su programa de ‘Peluchín’ en febrero del 2021 en ese entonces se rumoreaba mucho sobre el fin de su matrimonio de jean marco y Claudia Moro.

Al parecer al cantautor le incómodo que el conductor de espectáculos esparciera los rumores de su rompimiento con la madre de sus hijos sin su consentimiento y sin haber averiguado el trasfondo, averiguar porque habían terminado detalles que no quiso revelar Gian Marco.

“Yo no di a conocer la separación, solamente mencioné en un podcast, un comentario después de un año y medio y ustedes lo convirtieron en noticia… no conté detalles, te estás equivocando y vas a confundir a la gente… pero escúchame una cosa, qué les interesa a ustedes sobre mí, sobre el contexto en el cual yo me divorcié”, dijo furioso Gian Marco

Y es que el cantante peruano recién di a conocer sobre el fin de su matrimonio en octubre del 2021 sin embargo no quiso contar el porqué del fin de su relación.

Lo compara con Magaly

Qué es así que ya no algo con eso que en medio de los rumores de su separación la conductora de espectáculos Magaly Medina tuvo el tino de llamarlo personalmente para preguntarle si quería hablar al respecto de los rumores difundidos.

“Magaly Medina me llamó por teléfono, a quien yo conozco hace muchos años porque yo trabajaba en ‘Campaneando’ en el 9 y ella empezaba también en el noticiero Magaly tuvo la delicadeza de llamarme por teléfono a decirme si yo quería aclarar algo respecto a mi divorcio. Le dije ok: ‘Magaly te agradezco tu interés, pero no voy a hablar de mi vida privada’”, contó el cantante sobre su charla con Medina.

Todo indica que a Gian Marco le enfureció que Rodrigo González haya hablado sobre su vida privada sin antes haberlo consultado con él en privado.