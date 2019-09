Magaly Medina con la soga al cuello. La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ fue citada por segunda vez por el 11 Juzgado Penal de Reos Libres, que preside la juez Ruth Ponce Ormeño, para este 17 de setiembre a las 10:00 a.m por la querella de difamación agravada que le interpuso Nicola Porcella tras vincularlo en la llamada ‘Fiesta del terror’. La figura de ATV deberá rendir su declaración instructiva de no acudir -según el documento al que tuvo acceso diario Karibeña- será conducida de “grado fuerza”.

Diario Karibeña se comunicó con el abogado del ex chico reality, Humberto Abanto, quien señaló que la figura de ATV está obligada a presentarse ante la justicia. Indicó que Medina no se presentó la primera vez porque prefirió irse de vacaciones por Europa. “Se fue de viaje a París y Francia, así que ya ha sido notificada. Esta es la segunda vez, así que ya está advertida de las consecuencias”.

Puede volver a la cárcel

Abanto señaló que la situación de Magaly es delicada pues no solo difamó a su representante sino que lo calificó de “basura” a nivel nacional. No descartó, incluso que podría volver a la cárcel si es nuevamente sentenciada por el mismo caso. “Nosotros hemos presentado una serie de pruebas de lo que la señora dijo en su programa, si un juez encuentra que la señora es una difamadora reincidente podría perder nuevamente su libertad”.

“Ella no solo ha difamado a mi cliente, sino le dijo basura por varias ediciones del programa, la libertad de información no protege el insulto y eso es lo más grave. Toda persona tiene derecho a no ser insultado. Magaly tiene que cumplir con la citación, nadie está por encima de la ley por famoso que sea… yo creo que tarde o temprano tendrá que aprender”, destacó el letrado.

Añadió que el exchico reality se encuentra tranquilo y espera que Medina acuda al juzgado. “Ya le informé a Nicola todo lo que está pasando con su caso y está absolutamente tranquilo. Él ya fue citado y ratificó su demanda”.