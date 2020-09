Magaly y cantante tienen bronca al aire: «La gente quiere hacer fiestas» | (VIDEO)

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Magaly volvió a tener tremenda bronca con el cantante León Delgado, “Voy a cantar hasta devolver los compromisos que tengo porque no puedo devolver el adelanto”, dijo el apodado ‘León’.

El cantante Leonardo Delgado, más conocido en sus fiestas covid como ‘El león’, fue grabado en diversas ocasiones animando reuniones sociales en pleno estado de emergencia.

Esto pese a estar prohibido, y al ser entrevistado por Magaly dijo que iba a cumplir sus compromisos porque no pensaba devolver el dinero adelantando.

MIRA TAMBIÉN: Delincuentes dejan flores para difunto y cuatro balas en la puerta de una casa

“Voy a cantar hasta devolver los compromisos que tengo porque no puedo devolver el adelanto, eso es lo que estoy diciendo. Ya no es mi responsabilidad si la gente quiere hacer fiestas, cada uno es libre de hacer lo que quiere . Hasta ahora las fiestas a donde he ido, ha pasado nada”, expresó en el programa de la «Urraca».

Él es líder de la agrupación ‘El león y su tripulación’, y argumentó frente a Magaly que bajó su estilo de vida, pero que no puede hacerlo más, por lo que decidió trabajar. Ahora se encuentra cantando en reuniones o fiestas llamadas ‘privaditos’.

MIRA TAMBIÉN: Detienen a Toño Centella por hacer fiesta privada en Ventanilla

MIRA TAMBIÉN: Policía interviene a 25 personas celebrando un matrimonio evangélico

“Mi trabajo era cantar y ahora no puedo por la cuestión de la pandemia. Él es un héroe nacional (el actor Miguel Vergara que vende alcohol para conseguir dinero) y ¿se ve bonito que tenga que estar vendiendo alcohol? Ese actor debería recibir apoyo del Estado. Estoy acostumbrado a un estilo de vida. Lo he bajado y suficiente, ya no puedo más”, argumentó frente a Magaly.

Delgado también dejó en claro que ahora no acepta ningún contrato, pero que acude a cantar en reuniones para cumplir los compromisos.

MIRA TAMBIÉN: Ladrón escapaba de la Policía y se fractura la pierna

“Ya no estoy aceptando ningún tipo de contratos, lo que sucede es que son contratos que ya estaban pactados. La única forma de cancelarlos es devolviendo los adelantos”, indicó.