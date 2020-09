Magdyel Ugaz: «Me pidieron matrimonio tres veces»

Compartir Facebook

La talentosa actriz Magdyel Ugaz alista su retorno a la pantalla con la serie ‘De vuelta al barrio’, que en medio de la pandemia por la COVID-19 volverá a emitirse este 28 de setiembre a partir de las 8:30 p.m.

Ella se confesó a corazón abierto con Diario Karibeña, cuenta el por qué decidió alejarse un año de la pantalla, le dijo tres veces no al matrimonio y hoy descarta la idea de buscar al príncipe azul de Disney, además revela que fue víctima de acoso y violencia psicológica.

-Terminó ‘Al fondo hay sitio’ y te alejaste por completo de las comedias… ¿Por qué?

Quise descansar de la ficción, me tomé un tiempo, hice otras cosas y cuando de repente me llaman de nuevo y me dicen ‘¿quieres venir a De vuelta al barrio?’ y yo feliz.

-En esta época de pandemia, tienes la suerte de estar en una producción televisiva.

Eso también lo he pensado mucho, igual estoy orgullosísima de mis compañeros porque siento que todos desde nuestros lugares nos hemos reinventado.

Estar en una serie haciendo comedia, siento que la comedia es tan sanadora en esta época y para mí hacer lo que amo es un regalo.

-Eres de las actrices que ha se ha mantenido en vigencia desde que se inició…

Es locazo y maravilloso. Siempre crecí con eso de que ‘esta chamba uno no sabe hasta cuándo va a tener trabajo y no te puedes dar el lujo de parar’. Y luego, en un momento, te das cuentas que tienes 35 años -el año pasado- me dolía la cabeza, el cuerpo, no dormía bien, me estresaba por todo, renegaba y me dije: ‘es verdad no te sobra el dinero pero esto tampoco es vida’.

La terapeuta me preguntó ‘qué es lo que quieres’ y yo decía ‘quiero descansar’ y ‘¿por qué no descansas?’… Al final tomé la decisión, no es fácil decirle que no a un trabajo y sueldo mensual pero también es un acto maravilloso apostar por ti.

-Han pasado 20 años desde que apareciste en ‘Mil oficios’, ¿Cuál ha sido el mejor acierto y el peor error a nivel laboral?

¡Guau! Creo que todo es aprendizaje aunque suene cliché. Esa frase la he aprendido mucho porque cuando reviso mi historia me doy cuenta que los momentos donde pude haber dicho ‘metí la pata’, fueron donde sentí que aprendí mucho las cosas que no quería para mí. Entonces no podría decir que es un desacierto porque eso me hizo crecer.

-En tu vida sentimental, ¿Qué ha sido lo más bonito que has vivido?

He vivido muchas cosas bonitas en mi vida sentimental pero la más linda es haberme dado cuenta que el amor se puede transformar, por ejemplo tengo la amistad y complicidad de Laszlo Kovacs que fue uno de mis grandes amores.

Fue mi novio por cuatro años y hoy por hoy es uno de mis mejores amigos. Nuestro amor se transformó, no nos queremos como pareja pero nos queremos como grandes amigos.

-¿Dirías que has tenido suerte en el amor?

No sé si la palabra suerte pero he tenido grandes amores que me han enseñado mucho y me han inspirado un montón a crecer, a querer mirarme más y a reconocer mis grandezas.

-En esta época de empoderamiento de la mujer, ¿Piensas que es una exigencia tener pareja y familia?

Uf, pienso que hay muchos chips que tenemos que cambiar. Todavía hay el discurso de que la mujer sin hijos tiene problemas y dicen ‘ya te llegará tu príncipe azul de Disney’… Yo no quiero el príncipe azul, estoy esperando un hombre de carne y hueso que este a la par conmigo, que nos tomemos de la mano y hagamos cosas juntos.

No espero un príncipe y siento que todavía hay eso de endiosar la historia de amor del hombre y la mujer. Hice que congelen mis óvulos porque me resuena la maternidad, pero no sé si llegue a pasar y no quiere decir que si no llego a ser madre no voy a hacer una mujer completa.

-Congelaste tus óvulos para ser madre… ¿Y qué pasa si no encuentras el hombre ideal?

Primero no creo que exista el hombre ideal, creo que todos tenemos así como virtudes también defectos. No busco el hombre ideal porque tampoco creo que soy la mujer ideal.

No estoy buscando alguien pero si aparece sería increíble, hoy más que nunca estoy viviendo el presente, esta pandemia está haciendo que vivamos el aquí y ahora porque eso es lo único que tenemos.

-¿Cuántas veces te han propuesto matrimonio?

¡Guau! (risas). A ver creo que con anillo una vez y dos veces más sin anillo. Recuerdo las tres veces y fue algo muy especial.

-Lideras una campaña de la no violencia a la mujer, ¿Has vivido un episodio de agresión?

Sí, aunque no física. Creo que es importante hablar que la violencia psicológica también deja huellas, nos deja secuelas en el alma y el corazón, es importante hablar de eso y aceptar que fuimos parte de esa violencia silenciosa.

La violencia psicológica es una pandemia que vivimos las mujeres, vivimos en una sociedad que normaliza esto y nos cuesta aceptar nuestros dolores pero es bueno decir hasta aquí no más.

-¿Has vivido acoso sexual?

Sí, según las estadísticas aunque no los sepamos la mayoría de mujeres hemos vivido con miradas o abrazos que no queríamos y en ese momento no sabíamos que era acoso.

Yo me doy cuenta que hubo episodios desde mi colegio, mis clases de teatro, cosas que en esa época decíamos que confianzudo pero era acoso. Hoy las cosas están cambiando y las jovencitas están más alerta, eso es bueno.

-¿Qué opinas del caso Mayra Couto y Andrés Wiese?, ¿Ha sido difícil sacar partido por uno de ellos?

Yo no tomé partido, lo que comenté fue por un tema puntual. Lo que creo es que es importante para las mujeres que se escuche su voz.

Si tú sientes que de verdad te has sentido invadida, que algo ha pasado contigo puedes salir y manifestarlo. Acá no se trata de tomar partidos, se trata de que vivimos en una sociedad que normaliza cosas.

-¿Cuál es tu veredicto en el caso Frank Pérez Garland?

No soy juez ni puedo tener un veredicto, pero pienso que es importante poner sobre el tapete el tema del acoso sexual, hay que hablar y si hay víctimas que sienten que han sido acosadas pues que lo manifiesten.

Es importantísimo decirlo y que las autoridades se ocupen de seguir los casos, creo que están empezando a visibilizarse temas que no se hablaban.

