Magdyel Ugaz reveló que burlas de ‘Peluchín’ afectaron emocionalmente a Karen Schwarz

La actriz Magdyel Ugaz le brindó su respaldo a Karen Schwarz, quien denunció a Rodrigo González por violencia a la mujer. La recordada ‘Teresita’ contó que las críticas de ‘Peluchín’ “movieron emocionalmente” a la conductora de ‘Mujeres al mando’.

-¿Mantienes comunicación con Karen?

Sí, Karen es muy amiga mía. Está con su panza hermosa, la adoro, siento que es algo lindo que me ha dado la conducción, la compañía que me dio Karen y Jazmín fue muy importante.

-Te enteraste de la denuncia que interpuso Karen a Rodrigo por maltrato a la mujer…

Es inevitable no enterarme, sé que ha sido noticia. Ella tiene mi apoyo en todo y la quiero muchísimo. Es una persona que me ha enseñado mucho, el mundo de la televisión es muy diferente a la actuación.

-¿Tiene tu respaldo frente a la denuncia contra Rodrigo?

Ella tiene mi respaldo en todo en la vida, es mi amiga. La adoro y la quiero, estoy ahí para lo que me necesite.

-Se dice que se está aprovechando por su estado de embarazo para victimizarse…

No me metería en ese tema, no me meto en las opiniones de otros.

-¿A Karen le afecto las críticas de Rodrigo?

Por momentos la he visto movida emocionalmente porque ella es una chica emocional, pero ahora que la he visto en el programa la vi con esa luz que siempre la acompaña.

-¿Crees que Rodrigo ataca a las mujeres?

No me gusta opinar de personas que no tienen nada que ver conmigo. (J. Aspilcueta)