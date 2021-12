Maju Mantilla: Esposo recuerda con orgullo su coronación del Miss Universo

Compartir Facebook

El esposo de la conductora de televisión sorprendió a más de uno al recordar con mucho orgullo la coronación del Miss Universo 2004.

Maju Mantilla y su esposo acaban de cumplir 10 años de casado y él no tuvo mejor idea que saludarla con un gran gesto. Gustavo Salcedo, el esposo de la ex Miss Universo, se ha mostrado más que enamorado de Maju durante todos sus años de relación y ahora más que nunca.

A través de sus historias de Instagram, Gustavo compartió una tierna fotografía de la coronación del Miss Universo 2004. En la imagen se puede apreciar el preciso instante en el que Maju camina emocionada luego de recibir la corona.

“Feliz aniversario Maju Mantilla, un día como hoy hace 17 años… ‘Miss Universo’”, escribió Gustavo acompañando la fotografía.

La conductora de televisión no se quedó atrás y compartió la tierna imagen que colocó su esposo en redes sociales. Ella agradeció el cumplido que le dio su esposo y le dejó un mensaje divertido, en respuesta a sus lindas palabras.

“No se equivocaron, sobretodo de tu belleza interior”, escribió al ex Miss Universo y dejó varios corazones rojos al lado de la frase.

La conductora de televisión se animó a dar detalles de su matrimonio y reveló si es que tiene encendido el bichito de la maternidad, una vez más.

Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo, ya llevan casi 10 años de relación, y hasta hoy en día están más que felices juntos. Es por eso, que la ex Miss Mundo, explicó qué posibilidades existen de que pueda ampliar la familia.

Maju explicó que sus hijos están en una edad en la que necesitan mucha atención, por lo que ve complicado tener más pequeños. “No, por ahora no. Mis niños todavía están chiquitos, ocho y cinco años. Ahorita no lo he pensado, recuerdo que cuando me casé dije: ‘quiero tres hijos’, mi esposo también, pero viendo el tiempo que hay que dedicarles para el colegio, las tareas, jugar, viajar y nosotros también trabajamos, entonces por el momento no hemos pensado tener un tercero”, señaló Maju.

Asimismo, se animó a revelar todos los años que lleva de pareja con Gustavo e incluso confesó cuál es su secreto para mantener un matrimonio duradero y feliz. “Tenemos mucho tiempo juntos, sumando el tiempo de enamorados son más de 17 años. No es fácil, hay muchos cambios en la relación, hay cambios en el matrimonio, pero hay que esforzarnos día a día para que las cosas mejores y estén bien”, explicó.

