Alberto Silverio Gallardo Juárez, quien popularmente era conocido como el gran ‘Makuko Gallardo’, nació en Piura allá por el año 1954. Aunque fue el primogénito de su familia y el mayor de 7 hermanos, desde muy pequeño se ganó el cariño de todos sus paisanos.

Pero, quien iba a imaginar que ese pequeño, algunos años después se convertiría en toda una prodigiosa voz de la cumbia, una de las más populares para los seguidores de la cumbia.

Makuko inmortalizó algunos temas que, estamos convencidos también escuchaste y bailaste con ellos. Por eso te recordaremos algunos de los éxitos del inmortal ‘Makuko’.

El Cervecero. Canción que, definitivamente, representa a Makuko. Ese tema no puede escucharse en otra voz que en la del estilo del gran Makuko Gallardo, un éxito que no cambia así pasen los años.

Dios mío has que me enamore. Otro de los clásicos, también de desamor de Makuko es esta canción que es infaltable en las reuniones de los amantes de la cumbia.

Mil botellas. Una de las canciones que hasta hoy se oyen y otros intérpretes siguen cantando es ‘Mil botellas’. Uno de esos temas que nos recuerdan a Makuko y su particular voz. ‘Mil botellas para olvidarme de ella’.

El chancho de mi vecina. Esta canción ya es un poco más movida, ideal para bailar. ‘Corazón de chancho quisiera tener y la medianoche tener que comer, corazón de cura noquiero tener porque los curas no tienen mujer’

No me vuelvo a enamorar. La aguardientosa voz de Gallardo marcó a esta canción como una de las más pedidas por los años 2000. “Y ahora que todo paso tu estas con el yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir ahora canto y soy feliz.”

Penar, Penar. El particular estilo de Makuko era ideal para las canciones con letras más sentidas como esta. ‘Ay penar, penar, ay penar sin consuelo.’

Alitas quebradas. Otra de las canciones más movidas y que ponían a bailar a los seguidores Makuko era ‘Alitas quebradas’, un tema que ahora otros cantantes de cumbia también lo han cantado a su estilo.

Sufro al no tenerte. Con un estilo más relajado y tranquilo, la particular voz de Gallardo, también interpretó este tema. ‘Sufro al no tenerte aquí a mi lado, lloro desde el día en que te fuiste’.

Mi corazón sufrido. Un tema más para Makuko en el que la historia de amor no termina como uno espera, pero aparece una tremenda letra para esta canción: ‘Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer que no me supo corresponder’

Así como estos temas, ‘A mi pueblito voy’, ‘Mix San Juanito’, ‘Baile del Conejito’, ‘Tengo una pena’, ‘El escritorio’, ‘Ay amor’, ‘Solo estoy tomando’ o ‘De bar de bar’, también marcaron la carrera del inolvidable Makuko Gallardo.