Mala vida y estrés es la principal causa de infertilidad en hombres

Tome nota. De todos los casos de parejas que no pueden tener hijos, la mitad es por causas femeninas y la otra mitad es por causas masculinas. De todos los hombres que son infértiles, el 90% tiene como origen el estrés. Así aseguró el doctor Luis Noriega Hoces, especialista en fertilidad de Concebir.

Tres veces por semana

“Antiguamente el hombre no era tan infértil como lo es ahora, debido sobre todo a la mala calidad de vida que experimenta. Los más vulnerables son los fumadores, quienes consumen drogas, son sedentarios y los que tienen poca vida sexual. Todos estos factores disminuyen notablemente la calidad espermática del hombre”. Señaló que la falta de actividad sexual es también un factor de riesgo, “porque el hombre necesita en promedio dos a tres eyaculaciones por semana, descartando el mito de que un hombre debe tener un mes de abstinencia para estar fuerte. Ese es un pensamiento errado”.

Enemigo el estrés

El estrés altera la fragmentación del esperma, indicó Noriega. “En la cabeza del esperma se concentra el ADN, toda la información genética que tiene el ser humano y que replicará a su generación. El estrés daña esa información”. Cuando esta información está rota o fragmentada más de lo normal no produce fertilidad. Es imposible. Los tratamientos de fertilidad se orientan a mejorar el estado del hombre con este problema.

Diversas razones.

“Las razones del estrés pueden ser muy variables: luto, la pérdida de hijos, de la mamá, del papá, problemas psicológicos, laborales, de pareja. Muchos hombres comen por estrés, no tienen sexo porque están estresados, porque no logran una erección y menos eyaculación. No es difícil encontrar quien tiene deudas, que no le alcanza el sueldo, que tiene una serie de inseguridades, que tienen problemas”, detalló el experto.

El dato

Dijo que antiguamente, la mujer era la culpable de todo, pero se ha demostrado que ambos son responsables. “Para saber el origen de la infertilidad, se debe hacer primero un espermatograma” señala el especialista