¡Malas noticias! El nuevo programa de «Instarándula» registró un bajo rating en su primer día ¿Cuántos puntos hizo?

El anunciado programa de Panamericana Televisión se estrenó este último lunes. Se trata de «Todo se Filtra», el nuevo espacio televisivo de espectáculos conducido por el popular Samuel Suárez, más conocido por sus redes sociales como «Instarándula». Sin embargo, a pesar de las promociones en redes sociales y del propio canal, no tuvo la audiencia esperada en su día de estreno. Estos datos fueron dados a conocer por el TikToker «elratingmanda», el cual publica la sintonía de los diferentes programas de la televisión peruana. Conoce más detalle en la siguiente nota.

¿Cuántos puntos en rating hizo «Todo se Filtra»?

El reciente programa conducido por Samuel Suárez se estrenó el último lunes. Luego de varios spots publicitarios en redes sociales y en Panamericana Televisión, el programa salió al aire el lunes 27 a las 4:15 de la tarde. Sin embargo, no habría obtenido la audiencia que esperaba. Incluso, algunos usuarios en redes sociales apenas se enteraban del estreno de «Todo se Filtra». Cabe resaltar que Samuel Suárez es un conocido comunicador que ha trabajado en populares programas de espectáculos.

Por tal motivo, se esperaba que el programa tenga la misma acogida que su página en Instagram «Instarándula», dedicada a las figuras del espectáculo. No obstante, la sintonía de su estreno no habría entrado ni al top 50 de los programas más vistos el último lunes. Por lo tanto, su rating estaría por debajo de 1 punto, según reveló «Elratingmanda» en TikTok, la cual publica los diferentes puntos en rating que alcanzan los programas de televisión peruana.

Opiniones divididas

Ante la baja audiencia del primer programa de «Todo se Filtra», algunos usuarios en redes sociales opinaron al respecto, pues afirmaron que apenas se estaban enterando de este espacio televisivo. Por otro lado, algunos señalaron que apoyaran al programa, pues siguen a «Samu» desde sus inicio.

«Todos los éxitos para ti Samuel», «Qué bueno ver rostros nuevos y no lo mismo de siempre, chevere q le den la oportunidad espero que lo saque el máximo provecho. Éxitos», «Sí lo veré me parece interesante hay que darle oportunidad», «Suerte. Pero Panamericana es antena fría, no pasa nada», «Debe puntos», «Ni enterado que iba a dar», «Opino que su programa pase al noticiero, sería mejor», fueron los divididos comentarios de los internautas al respecto sobre el rating del programa.