“Malcriado, me sacó de su box”: “Flaco” Granda revela pelea con futbolista peruano: ¿quién es?

¡Tremendo! El “Flaco” Granda viene siendo la sensación en redes sociales tras su paso por “El gran chef famosos”. En el reality culinario, el comentarista deportivo se ganó el cariño de miles de televidentes, por lo que no sorprende que ahora el sea entrevistado en diversos programas digitales. Una reciente entrevista con “Habla Serio”, reveló que el popular “Huessini” tuvo una pelea con un futbolista peruano. Este hecho se dio en una discoteca y el también narrador brindó mayores detalles al respecto.

También puedes leer: ¿Con Miyashiro? Yaco Eskenazi se junta con el equipo de “Once Machos” en una pichanga: ¿qué dirá Natalie?

¿Con qué futbolista peruano se peleó el “Flaco” Granda?

Mónica Delta y Santiago Gómez vienen entrevistando a diversos personajes famosos en el espacio digital “Habla Serio”. Esta vez fue el turno del “Flaco” Granda, quien, con su carisma y simpatía, ha logrado conquistar varios corazones en “El gran chef famosos”.

En el espacio de redes sociales, el “Flaco” Granda sorprendió al revelar un dato inédito sobre su relación con los futbolistas peruanos. Como comentarista deportivo, Giancarlo Granda es muy crítico con diversos jugadores, a quienes los lapida por su bajo rendimiento dentro del campo de juego.

Al parecer, esto le habría pasado factura al “Flaco” Granda, quien en “Habla Serio” reveló haber tenido un inconveniente con un futbolista peruano. “Yo lo digo siempre, no tengo amigos futbolistas, soy muy educado cuando me los encuentro. Hace un par de días tuve un temita con uno”, declaró el comentarista deportivo.

El recientemente eliminado de “El gran chef famosos” manifestó que este problema se dio en una conocida discoteca limeña, a la cual, por azares de la vida, ambos coincidieron. Para sorpresa del “Flaco” Granda, pese a que se saludaron amablemente, el futbolista pidió a la seguridad de la discoteca que lo saquen del local.

“Me acerqué a su lugar, me di media vuelta, me saludó y me sacó de su box básicamente, de una discoteca. Medio malcriado”, agregó el “Flaco” Granda, quien prefirió no dar el nombre del jugador.

¿Indirecta a Carrillo?

Pese a que no dio el nombre directamente, el “Flaco” Granda habría dejado entrever que se trataría de André Carrillo. El comentarista deportivo lo puso como ejemplo y muchos empezaron a especular que el futbolista del problema sería la “Culebra”.

“Yo los juzgo por lo que hacen dentro de la cancha, yo veo si juegan bien en los 90 minutos y hablo cómo juegan como futbolistas, jamás hablo del jugador como persona. A algunos probablemente no les guste. ¿Pero qué culpa tengo yo de que Carrillo entre y deambule por la cancha?”, añadió Giancarlo Granda.