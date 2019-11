Maldito secuestra a niñita en Comas

Por: Giancarlo Andía / Fotos: Miguel Paredes.

Un sujeto de aproximados 25 años, secuestró a una menor de edad para abusar de ella en Comas. El depravado mintió a la niña diciéndole ser un familiar para alejarla del negocio de su madre. El extraño, fue grabado por cámaras cargando e intentando besar a la pequeña. Unos vigilantes descubrieron esto y la rescataron.

Se le acerca

“Las tres veíamos televisión en mi local. Mi bebe recién nacida empezó a llorar y la atiendo. Es ahí que mi niña de 7 años sale a la calle a comprar un dulce”, cuenta Marisol, madre de la pequeña. Por los alrededores del mercado Villareal de la segunda etapa de San Felipe, ya se encontraba el extraño, que al ver a la menor se le acerca más. “Mi hija me dice que le ofreció un helado. Ese sujeto le dijo que era mi primo, que le iba a invitar uno pero tenía que irse con él”, narra la progenitora.

Cámaras lo graban

Por más de treinta minutos la desesperación consumió a Marisol, que no dejó de buscar a la mayor de sus niñas.Para despistar a la pequeña, el extraño dio varias vueltas por las calles. Las cámaras de seguridad de las zonas aledañas al parque ‘Plaza de Armas San Felipe’, lo captaron apurando el paso de la menor, que dijo que le intentó dar un beso en la boca. Con una gorra roja, polo claro y jean, el secuestrador, casi a empujones busca desaparecer del lugar.

Grita por ayuda

Otra cámara lo captó cargando a la pequeña tras cruzar el parque con dirección a unos pasajes. La niña empieza a gritar pidiendo auxilio. Su desesperación llama la atención de un guardián.

“Le grité que la deje. Cuando me vio se fue corriendo. La pequeña no dejaba de llorar. Me pidió que la ayude a cruzar la pista para ir a su colegio”, relata don Percy, convertido prácticamente en un salvador.

Merodea el lugar

Según testimonios de vecinos se trata de un hombre de tez clara, con un poco de barba, que siempre lleva puesta la gorra. “Hace seis meses intentó secuestrar a una niña de tres años, pero los vecinos la salvaron. Parece que siempre merodea, pero ya lo vamos a atrapar y darle su merecido”, explica un morador. La mamá de la menor denunció lo ocurrido en el Depincri Comas. Ella pide que atrapen pronto al secuestrador. “La Policía puede pedir más cámaras. Ese sujeto no puede andar libre”.

El dato

Por otro lado la madrugada de ayer, comerciantes de la galería El Dorado en el Centro de Lima, atraparon a Jorge Almeyda Chávez, tras descubrirlo masturbándose delante de una niña. Almeyda fue golpeado por los presentes, hasta la llegada de la Policía que lo puso a disposición del Depincri Cercado.