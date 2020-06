‘Malditos de Canta Callao’ caen a balazos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Quién a hierro mata, a hierro muere. Un delincuente muerto y tres de sus cómplices heridos fue el saldo de una persecución y balacera entre los integrantes de ‘Los Malditos de Canta Callao’ y la Policía en San Martín de Porres.

Vehículo robado

Los malhechores, que se movilizaban a bordo de una camioneta robada con placa clonada por poco y se estrellan contra una botica en su intento de huida. En su poder tenían tres pasamontañas negras y la misma cantidad de armas, algunas de estas obtenidas en el mercado negro. Un transeúnte que pasaba por el lugar también resultó herido de bala. Un patrullero de la Policía y negocios de los alrededores también resultaron con impactos de los proyectiles.

Detenidos

Entre los detenidos heridos se encuentra Jean Pierre Angelo Puelles Barriga (27) ‘Nene Malo’, ex reo de un penal que en el 2014 protagonizó una balacera igual pero en el distrito de Lince.

Es precisamente ‘Nene Malo’, la persona que convocó al resto de la banda para delinquir en pleno Estado de Emergencia.

En estas circunstancias, la noche del viernes, personal policial del 105 se percata de la presencia sospechosa de una camioneta Tucson negra con placa C6O-384, con cuatro sujetos a bordo en el cruce de las avenidas Antunez de Mayolo y Bocanegra en el Callao.

Tras desobedecer la señal de alto, los sospechosos emprenden la fuga por la avenida 12 de Octubre, hasta llegar a la vía Santa Rosa.

De terror

«La gente corría con los disparos, algunos se metían a sus casas o locales que estaban abiertos, fue una pesadilla», contó un testigo de la persecución de película.

Es a la altura de Santa Rosa con la avenida Carlos Izaguirre que los agentes logran neutralizar la huida de los sujetos que pierden el control de la camioneta, suben a una vereda y por llevarse la fachada de una botica que aún atendía a personas.

¡QUE SE MUERAN!



Moradores salieron de sus casas para ver agonizar a los cuatro ocupantes de la Tucson. «¡Que se mueran! ¡dejenlos ahí, no los ayuden!, ¡mueranse malditos!», fueron algunas de las frases dichas por la muchedumbre que se amontonó, olvidándose del contagio.

A ‘Nene malo’ y los hasta ahora identificados Cristofher Aguirre Salas (22) y Jesús Salas, también se les escuchó suplicar por auxilio.

«Ayuden por favor, ya no resisto. Saca mi cuerpo a la vereda, mi pierna me duele», decían.



ARMAS Y PASAMONTAÑAS

El Ministro del Interior, Gastón Rodríguez, llegó al lugar para informar de lo ocurrido. «Todo ocurre como parte del operativo contra la delincuencia en Lima Norte. Felicitamos a los policías que sin dudar se enfrentaron a delincuentes que en su poder tenían dos revólver, una pistola y tres pasamontañas. La lucha contra el hampa es frontal», precisó la autoridad.

El jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Luis Cayas también se hizo presente para informar que los sujetos heridos fueron trasladados de emergencia a los hospitales más cercanos.

Al hospital

En medio de la balacera también resultó herido Joao Pérez Caloyero que se encontraba en su vehículo cuando ocurrió todo. Él fue trasladado al hospital Luis Negreiros.

La Policía y peritos recogieron los casquillos de bala e inspeccionaron los balazos en el vehículo de ‘Los Malditos’ y el patrullero como parte de las diligencias.

El dato

La persona que murió en la camioneta, que viajaba en el asiento de copiloto no fue identificada al no contar con documentos de identidad.