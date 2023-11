¡Maltratos y humillaciones! Magaly Medina reveló que crueles sujetos lucran con los videos del tiktoker «Tío Juan»

El popular tiktoker, «Tío Juan», quien cuenta con más de 110k seguidores, sería víctima de maltratos y humillaciones. Un informo del programa Magaly TV: La Firme reveló que Juan León Castillo, sufriría de abusos por las personas que controlan su cuenta en dicha red social. Cabe resaltar que el contenido del tiktoker de tercera edad se caracteriza por tener un lenguaje coloquial en su manera de ser. Ante ello, ha obtenido muchos seguidores en redes sociales. Sin embargo, pocos conocían que en realidad sería víctima de inescrupulosos que lucran con sus videos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

«Tío Juan» sería víctima de maltratos

En un reciente informe que presentó Magaly Medina en su programa, se reveló que el tiktoker conocido como el «Tío Juan» sería víctima de maltratos y humillaciones. Además, los culpables serían las personas inescrupulosas que manejan la red social del creador de contenido, quien se caracteriza por tener un lenguaje coloquial. En tal sentido, se difundieron indignantes imágenes en donde maltratan al tiktoker de tercera edad. Dichos videos en donde disparan perdigones en las partes íntimas del anciano son comercializados en otras plataformas.

Por si fuera poco, no solo le habrían roto la cabeza, sino que lo hicieron caminar sin ropa en la vía pública. Además, en otras imágenes se aprecia que le estarían orinando mientras el anciano se ducha. Estas fuertes imágenes son comercializadas en otras plataformas en la red. A pesar de todo ello, el popular «Tío Juan» no se mostró molesto por lo ocurrido. No obstante, pidió que lo lleven a un albergue para su bienestar. “Hasta vergüenza me da decir que son mis hijos. (…) Antes de que suceda este problema, ellos venían a mi casa”, comentó.

Magaly Medina mostró a los posibles culpables

Durante el informe que se presentó en Magaly TV: La Firme, la conductora señaló que los culpables serían los hermanos Pierre Campos Espinoza y Patrick Campos Espinoza. Ellos estarían detrás de los videos en donde maltratan al adulto mayor y lucran con ello. En tal sentido, Patrick es un estudiante que busca ser suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP). Incluso, se sabe que compró una moto valorizada en S/ 7.000 recientemente. Ante ello, se presume que dicho monto lo habría generado con los videos del «Tío Juan».

También se identificó a otros dos presuntos maltratadores: un sujeto que se hace llamar ‘Yuca’ y el suboficial de tercera de la PNP Miguel Castillo Chu, conocido como ‘Nivea’. “Yo no vivo de las bromas, sino de lo que me cae, del sencillo. Si hubiera una situación en la que me quieran llevar, por mí, yo estoy dispuesto a ir, no hay problema”, comentó el popular Tío Juan, quien también vive en una precaria vivienda.