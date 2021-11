Maluma pide ser adoptado junto a su perro y se vuelve tendencia en redes sociales

Compartir Facebook

El cantante colombiano es apasionado por engreír a sus miles de fanáticas en el mundo. En esta oportunidad, hizo una tierna pregunta logrando recibir el ‘sí’ de tantas seguidoras.

“¿Quién nos adopta?”, preguntó el cantante urbano en una producida fotografía junto a su inseparable Buda, su doberman europeo.

De retorno a su casa, luego de una intensa etapa de trabajo, el cantante colombiano, vestido elegantemente, planteó la interrogante, Consulta que inmediatamente tuvo respuestas de sus millones de seguidores y también de varias famosas. Tres de ellas, se ofrecieron rápidamente a adoptar a Maluma y su mascota.

Anitta, la artista brasileña, ídola en su país natal, fue directa y precisa: “Yo”.

Maluma y la relación con su perro

El cantante ha demostrado en más de una ocasión que ama a sus mascotas, y una de ellas es su perro ‘Buda’, un doberman rojo europeo, con quien el cantante colombiano ha posado para varias fotografías.

El can cumplió un año, y el intérprete decidió celebrarlo con una fiesta, por lo que compró un lindo pastel para que lo disfrutara su fiel compañero. Además, llegaron algunos invitados, como ‘Bonnye’ y ‘Clyde’, sus otras mascotas.

