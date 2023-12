¿Mamá coneja? Ducelia Echevarría anhela convertirse nuevamente en madre: “Quiero trillizos”

¡Piensa en grande! Ducelia Echevarría dejó atrás el mundo del reality de competencia y ahora se enfoca al 100% en su nueva etapa como conductora de espectáculos. “Préndete”, programa de Panamericana Televisión, le abrió las puertas hace unos meses y poco a poco, según revela, va aprendiendo de sus compañeros. En una de las últimas ediciones del magazine, sorprendió al revelar que desea convertirse en madre nuevamente, pero esta vez, de trillizos.

Ducelia Echevarría quiere trillizos

En una de las ediciones de “Préndete”, el programa presentó una nota sobre el nacimiento de trillizos prematuros. Esto conmovió a Ducelia Echevarría, quien tuvo sentidas palabras para los padres de los bebés luego del mal momento que pasaron.

La temporada navideña puso sensible a “Du” y no dudó en enviar sus mejores deseos para los padres de familia.

“Con esta magia imagínate la bendición de tener a tres niños. Que pases la Navidad con estos bebés, que lindo, que bonito”, empezó diciendo Ducelia Echevarría ante la atención de Rocío Miranda, Karla Tarazona y Metiche.

Sin embargo, llamó la atención cuando la “Reina de Pozuzo” aseguró que desea convertirse nuevamente en madre, pero esta vez de trillizos. Esto sorprendió a todos en el set, quienes no podían creer lo que había comentado Ducelia Echevarría.

“Ojalá Diosito me los mande algún día. Yo quiero tres también. Quiero tres o dos en uno, ojalá se me pueda dar”, confesó la popular “Du”.

Nada con chibolos

En una entrevista para un medio local, Ducelia Echevarría habló de todo un poco y el tema más picante fueron sus relaciones. Recientemente estuvo envuelta en una polémica con Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, pero esa no ha sido su única polémica del año.

A inicios de año, Ducelia Echevarría sostuvo un breve romance con Piero Arenas, un nuevo guerrero que llegó al reality este año. Tras semanas saliendo, “cortaron palitos” y luego, la natural de Pozuzo, mantuvo un amorío con el mejor amigo de Piero, Raúl Carpena.

Este triángulo amoroso la ubicó en el “ojo de la tormenta” y recibió duras críticas. Ante esto, parece que Ducelia Echevarría aprendió de su error y ahora le puso la cruz a los “chibolos”, según reveló en la entrevista al medio local.

“Tan chico no creo, como me pasó con el de 20, todo el mundo me decía ‘está en otra onda’, pero me engatusaban. Creo que ahora podría ser 4 o 5 años menor, que no haya tanta diferencia”, señaló Ducelia Echevarría.