¡Mamá coraje! Peruana lucha por recuperar a sus hijos en Dinamarca

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El amor de madre lo puede todo. Esta historia es una verdadera lucha que toda madre puede entender, el tan solo hecho que te quiten a tus hijos… debe ser un dolor indescriptible que no se le desea a nadie. Natalia Lindo Valladolid, lucha contra la justicia de Dinamarca, pues le quitaron a sus niños.

MIRA TAMBIÉN: La Victoria: Ambulantes vuelven a tomar las calles pese a la cuarentena

Una relación tormentosa

Tras vivir una relación tormentosa con el padre de sus hijos, ella decidió separarse, sin embargo ese sería el inicio de su tortura. La justicia de Dinamarca le quitó a sus dos menores hijos, Oliver y Lukas quienes fueron trasladados al albergue NYHOLM.

Según la madre, en ese albergue, los pequeños son maltratos física y moralmente por los cuidadores, sino también se contagiaron de la temible Covid-19.

“Me los quitaron por influencias de su padre Jorge Guillermo Velando Arosemena, mi ex esposo con quien viví un calvario más de una década. La corrupción y mafia impiden que los tenga a mi lado”, comenta esta mamá desde la ciudad de Copenhague donde reside hace exactamente 17 años.

Todo lo que está en su poder

Esta «mamá coraje» cuenta con el apoyo de sus abogados, tanto en Lima, como en el país europeo. Incluso acudieron a la ONU, además de otros organismos internacionales de Derechos humanos para reclamar justicia.

“La Cónsul Ana Peña me está apoyando, pero lamentablemente no tiene jurisdicción, siento que estoy sola contra el mundo, porque acá las autoridades se lavan las manos«, comenta Natalia Lindo.

MIRA TAMBIÉN: Comedor popular sufrió asalto y humilde venezolana no dudó en ayudar: “es poco, pero espero que sirva”

Foto: Natalia Lindo «Mamá coraje»

MIRA TAMBIÉN: Ecuador también mueve tropas militares a la frontera con Perú para frenar migrantes ilegales

«Lo que me aterra más es que mis niños serán entregados a una familia de Dinamarca, a toda costa me los quieren arrebatar. Ellos ya tienen la nacionalidad peruana, déjennos ser felices, no pido nada más”, finalizó Valladolid.

Sin duda, una historia que aún no tiene un final, sin embargo, esta «Mamá coraje» llegará hasta las últimas instancias para luchar por sus hijos.

También te puede interesar: