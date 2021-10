Mamá de 6 hijos es criticada por ‘renunciar’ a su vida para tener que criar: “Esta fue mi opción”

Compartir Facebook

Ariel Tyson, quien está embarazada de su séptimo hijo, explicó que siempre había sido un sueño tener una gran familia. Además, educa a tres de ellos en su casa en vez de la escuela.

La elección de tener o no tener hijos, y también de cuántos concebir, es algo que está ligado íntimamente con las parejas y con su opción personal. Esto también está influenciado por las distintas épocas que se viven, ya que los números de hijos varían a través de los años y de las culturas.

Pero para Ariel Tyson las críticas y las burlas en redes sociales no son un problema para ella. Y es que, según información de The Sun, esta madre influencer ha tenido que sufrir los embates de distintos haters que le han hecho malos comentarios por tener una familia numerosa.

En camino el sexto integrante

Ariel tiene seis hijos y pronto dará a luz al sexto, algo que siempre ha sido un sueño para ella desde que era pequeña. Tras casarse con Michael, su esposo, han podido materializar ese deseo en un hogar repleto de niños.

Los problemas llegaron cuando la mujer decidió hacer pública su dinámica familiar y publicar sobre sus hijos en redes sociales. De inmediato llegaron comentarios que se mofaban de ella. Por ejemplo, un usuario le comentó que “nunca podría estar feliz de renunciar a mi vida para criar siete hijos”

Estos comentarios fueron utilizados por la mujer para defenderse y le contestó que “menos mal que no tienes que hacerlo y yo lo hago“, en señal de que para ella siempre fue algo que deseó durante toda su vida.

En esa misma publicación, Ariel escribió que “todos tenemos nuestras propias opciones. La mía fue no rendirme y solo he ganado. He estado agradecida de cumplir muchos de los sueños que había tenido“.

Además, ante las críticas de las personas que consideran que ha tenido “muchos niños“, ella explicó que siempre se acostumbró a vivir con más gente, ya que ella creció con 4 hermanos.