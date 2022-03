Mamá de Advíncula revela en la previa del Perú vs Paraguay: “mi hijo está nervioso”

Compartir Facebook

Noemí Castrillón, madre del seleccionado peruano Luis Advíncula conversó con ‘América Hoy’ y se refirió a la participación de su hijo en este último partido de las Eliminatorias para la ‘Bicolor’ donde enfrentará a Paraguay.

Como se sabe, hoy a partir de las 6:30, la selección peruana saldrá a ‘matar’ a Paraguay para asegurarse en el puesto repechaje. En tal sentido, Janet Barboza le preguntó a la señora, madre del lateral peruano, cómo estaba su hijo tras conocer el difícil cotejo que enfrentará esta noche.

“Sí, está nervioso, parecía que no iba a jugar porque estaba un poquito mal de la rodilla, pero sí juega”, dijo la mamita de Advíncula.

Además, contó que cada vez que nuestro seleccionado llega al Perú lo engríe con su plato favorito. “Yo le hago su carapulcra con sopa seca, a la hora que sea él se lo come, dos platos comen”.

André Carrillo y su mensaje tras quedar fuera de las Eliminatorias: “Volveré más fuerte”

El seleccionado peruano dejó en redes sociales un mensaje para todos sus seguidores luego de que quedó fuera del último partido de las Eliminatorias Qatar 2022.

André Carrillo es uno de los jugadores más determinantes y desequilibrantes de la Selección Peruana y no jugará más en las Eliminatorias debido a una lesión. En el último partido de la Selección contra Uruguay, el pasado jueves, André asustó a todos al salir del partido lesionado.

Posteriormente se confirmó que tiene un esguince en la rodilla izquierda y la lesión es más grave de lo que se pensó. Por esta razón, quedó descartado del partido contra Paraguay el día de mañana y por ende, fuera de las Eliminatorias Qatar 2022.

Él utilizó sus redes sociales para agradecerles a todos sus fans e hinchas de la Selección que esperan su próxima recuperación. Asimismo, dejó un contundente mensaje que revela que tiene muchas ganas de volver a jugar con la camiseta de la Selección.

“Thanks for the messages and love, I’ll come back stronger”, que en español se puede traducir como “Gracias por los mensajes y el amor, regresaré más fuerte”, escribió la ‘culebra. Muchos de sus compañeros de la Selección, incluyendo a Gianluca Lapadula y Aldo Corzo le dejaron mensajes de fuerza, debajo de aquella frase.

