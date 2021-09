Mamá de Austin se pronuncia tras caída de Elías: “El tiempo es el que juzga”

Compartir Facebook

Tras el accidente de Elías Montalvo, uno de los nombres más sonados en redes sociales fue Austin Palao. Aquí te explicamos por qué.

Recordemos que dicho competidor salió del programa reality luego de cuestionar la seguridad de los juegos de altura. En ese instante, Austin expresó que sintió vértigo y sentía que ya se iba abajo. Asimismo, hizo un pedido: no volver a jugar más retos de altura. Esto, presuntamente, le habría costado su salida.

En esa línea, Amor y Fuego se comunicaron con la mamá de Austin, quien prefirió no ahondar en el tema. “La verdad no quiero dar ninguna declaración, como madre me solidarizo con la familia de lo que se siente por lo vivido, lo importante es que el muchacho está estable y bien gracias Dios”, afirmó.

“Y como digo, el pequeño es el que juzga y la verdad siempre sale a la luz”, agregó. “Les agradezco siempre la objetividad con la que transmitieron en su momento las cosas”, concluyó.

Usuarios recuerdan cuando Austin se negó a participar de juego y fue expulsado de EEG

Tras el accidente de Elías Montalvo en Esto es Guerra donde cayó aproximadamente de 40 metros, usuarios recordaron que Austin Palao pasó una situación similar por lo que se negó a competir en el juego extremo de altura.

Cuando el ‘ex chico reality’ participaba de la competencia de Esto es Guerra en una oportunidad le toco superar un juego extremo de altura y al negarse el tribunal del programa lo retiro del segmento televisivo.

El suceso pasó a inicios del 2021 donde Austin sentía que se iba a morir en el juego extremo lo que le impidió poder participar. “Este tipo de competencias, me gustan, pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible… No pude llegar a la zona porque la línea de vida me jala. Sí sentí un vértigo increíble, sentí literalmente que me iba a morir”, manifestó el entonces integrante de EEG.

Austin prometió no volver a participar de ningún juego de altura pues ponía en riesgo su vida y solo atinó a disculparse con su público quienes algunos esperaban que asumiera el reto y jugara. “De todo corazón, yo ya no vuelvo a hacer juegos altura, con todo el dolor de mi alma (lo digo)”, manifestó en dicha ocasión.

