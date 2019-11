Mamá de ‘Chabelita’ basurea a Christian Domínguez

No quiere verlo nunca más. La madre de Isabel Acevedo, Rosa Arenas, apareció en el programa ‘En boca de todo’ que no quiere saber nada de Christian Domínguez y más después que este traicionó a su engreída tras ser ampayado dándole un beso a la bailarina Pamela Franco.

Doña Rosita llegó al programa para sorprender a ‘Chabelita’ a vísperas de su cumpleaños número 26 y le regaló una cadena con la imagen de la virgencita, además le pidió que se quite la que estaba luciendo pues “es de la persona que no supo valorarte”, en alusión a Domínguez.

“Quiero que te retires esa cadena de la persona que no supo valorarte. Como mamá, quiero entregarte una nueva cadena. Te va a poner más fuerte, te va a guiar y todo lo más grande va ser esto en tu corazón. No te supieron valorar pero acá está tu madre (la virgen), ella te tiene guardado alguien que sí te va a querer, sí te va a respetar y te va a amar de corazón como tú amaste, limpio y de corazón”, señaló doña Rosa.

En tanto, Isabel, quien reapareció en pantallas tras terminar con Domínguez aseguró que no quiere hablar más de este y solo se enfocará en ella. “La verdad el tema de Christian es algo del que ya no deseo hablar, quiero hablar solamente de mí. (El tema de Christian) ya lo aclaré internamente pero ya no deseo hablar más”, sostuvo.