Mamá de Daniela Darcourt sobre su hija: “Se aprovecharon de ella”

La mamá de Daniela Darcourt hizo una revelación sobre la carrera de su hija y dijo que se aprovecharon de Daniela y la engañaron.

Daniela Darcourt ha estrenado hace algunas semanas su serie documental “Esa soy yo”, en donde cuenta un poco de su día a día y revela detalles de su vida íntima. Esta vez habló del inicio de su carrera como solista.

Y es que Daniela en múltiples ocasiones reveló que en un principio la ‘explotaban’, pues trabajaba por muchas horas seguidas. De hecho esta rutina la enfermó, y fue ahí que tuvo el problema en las cuerdas vocales de su garganta.

Sin embargo, hasta el momento no se había escuchado hablar a su mamá de lo que sintió con respecto a su hija al darse cuenta de que la habían ‘estafado’. La señora Rosario comentó que le dolió mucho ver que habían engañado a su hija.

“Lo sentí un golpe tan doloroso porque sentí que mi niña… sentí que se aprovecharon de ella, la engañaron”, afirmó la señora ‘Charo’.

La señora Rosario también dijo que se comunicó con el empresario por teléfono, para reclamarle por todo lo que había pasado con Daniela. Ella cuenta que le dijo una frase que la marcó hasta hoy en día.

“Tuve una conversación fuerte por teléfono, él defendía su posición y yo defendía a mi hija. Lo único que se me quedó grabado, quizá hasta el día de hoy, es que me dijo: ‘yo no necesito de Daniela para llenar mis locales’, me dolió”, confesó la mamá de Daniela.

Daniela la pasó mal

La mamá de Daniela Darcourt también contó cómo le afectó a Daniela este tema, es decir al darse cuenta de que se habían aprovechado de ella. La señora ‘Charo’ dijo que la salsera pensó que era el fin de su carrera.

“Ella entró en una etapa…no fue fácil para poder desligarse. Inclusive se enfermó, se deprimió y por un momento pensó que ahí se había acabado todo”, reveló la señora Rosario.

