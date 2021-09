Mamá de Dayanita rompe en llanto al conocer que su hijo no es padre

Compartir Facebook

La mamá de Dayanita no contuvo las lágrimas luego de enterarse que su hijo no es padre del pequeño niño de 10 años.

El día de ayer en el programa de Andrea, Dayanita descubrió que no era el padre del hijo de la única mujer con la que tuvo intimidad en toda su vida. Ella tenía grandes sospechas pero finalmente estuvo equivocada, y la prueba de ADN tuvo un resultado negativo.

Definitivamente Dayanita soltó lágrimas al darse cuenta que no es el padre del pequeño de 10 años al que siempre quiso como un hijo. Él estuvo acompañado de su madre, quién no pudo contenerse y rompió en llanto mientras Andrea le daba unas palabras de aliento a Dayanita.

Dayanita de inmediato se dio cuenta de que su madre lloraba y corrió a abrazarla para consolarla. En ese momento, Pamela, la madre del niño de 10 años también corrió a abrazar a la señora y explicó que se debía a todo el cariño que se tienen y los años que se conocen.

A pesar de la triste noticia para la mamá de Dayanita, pudo ponerse feliz de que seguirá viendo al niño de igual forma, así el integrante del ‘Wasap de JB’ no sea su padre. Todo eso porque hay un vínculo y cariño especial hacia Pamela y hacia el pequeño.

Miles de peruanos se engancharon con la historia de incertidumbre que vivía Dayanita al no saber si tenía un hijo. Y es que ella pensó que era el padre del hijo de la única mujer con la que tuvo intimidad en algún momento de su vida.

Sin embargo, Dayanita se mostró muy triste y derramó varias lágrimas en el momento en que Andrea reveló que ella no era el padre del pequeño. “Es muy difícil para nosotros dar el resultado. Estas son historias reales. Dayanita no es el padre. No es el papá”, expresó Andrea.

En ese momento se mostraron las imágenes de la prueba de ADN en la que se leía “Exclusión de paternidad”, lo que indicaba que Dayanita no era el padre. Así todas las dudas de la actriz cómica desaparecieron, y ella atinó a pedirle disculpas a Pamela, la madre del pequeño.

“Discúlpame por tanta insistencia, no creas que me quitan un peso de encima porque me han dicho que no es mi hijo. Yo estoy feliz de haber aclarado todo esto, pero siempre lo voy a tener en mi corazón porque para mí ha sido mi hijo”, le dijo Dayanita a Pamela.

