Mamá de Jota Benz le exige un hijo a Angie Arizaga: “¿Para cuándo el nieto?”

Laura, la mamá de Jota Benz, habló en el programa ‘En Boca de Todos’ sobre la relación de Angie y su hijo, y aprovechó la oportunidad de pedirles un nieto.

Angie Arizaga estuvo invitada en el último programa de ‘En Boca de Todos’ para hablar de su relación con Jota Benz y con su suegra, la mamá de Jota. En el programa hicieron un juego con Angie, con el que quisieron conocer su relación con Laura.

Uno de los conductores del programa le preguntó a la popular ‘negrita’ si ella era la consentida de la mamá de Jota. “¿Es verdad que eres la engreída de Laura?”, dijeron.

Angie puso una risa nerviosa y respondió que eso era un “chisme”, pero explicó por qué dio esa respuesta. “Me llevo super bien con Laurita salimos a entrenar todos los días con Jota, tenemos una relación increíble, pero no sé si seré la engreída”, dijo Angie.

Sin embargo, el programa sorprendió a la popular ‘negrita’ con un video en el que la propia Laura, le envió un mensaje. Lo que sorprendió del mismo, es que la mamá de Jota prácticamente le exigió a Angie que tenga pronto a sus nietos.

“Hola mi negrita, espero que te encuentres mejor porque sé que estuviste delicada. Quiero saludarte y a la misma vez decirte lo mucho que te quiero, te veo feliz gracias por todo el amor y cariño que tienes con mi hijo. Qué te vaya bien y ¿para cuándo un nieto?”, dijo Laura.

La modelo regresó al Perú para sorprender a Jota Benz en EEG y habló de los rumores de su embarazo, en donde no descartó ninguna información.

Y es que muchos aseguraron que la ‘negrita’ está embarazada porque tiene un visible aumento de peso y viste ropa ancha. Por su parte Jota negó esta información, y esta vez Angie se pronunció al respecto.

“Falta hacer la película más barato por docena, porque no sé cuántos hijos ya me han inventado”, inició diciendo. “Especulaciones siempre van a haber y estoy acostumbrada a eso, simplemente prefiero no declarar porque es agrandar temas que ni existen”, señaló.

No obstante, Angie dejó en claro que sí está presente en sus planes con Jota tener pronto un bebé, cuando llegue el momento. “Siempre nos hemos proyectado tener una familia y estamos logrando tener una relación bonita y sana. Es un proceso, tiempo al tiempo y cada cosa en su momento”, expresó.

