Mamá de Juan Víctor a Andrea San Martín: “el universo te está dando una lección por segunda vez al año”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego del anuncio sorpresivo de Andrea San Martín en redes sociales contando que sufrió la pérdida de un bebé y posteriormente tuvieron que retirarle el útero, la mamá de Juan Víctor escribió un extenso mensaje mediante sus historias de Instagram.

“¿Qué pasó? No se puede caminar por la vida acomodando, despotricando al resto con mentiras. El universo te está dando una lección. No la has aprendido? Te está dando la oportunidad de resarcir todo… con armonía, comunicación, dejar de lado el ostracismo”, se lee en un primer momento.

También puedes ver: «No sabe cocinar ni lavar», Dalia recuerda maltrato de parte de John Kelvin

“La vida no es solo una página en IG a la que usas como negocio y todos son actores. Los usas y dehechas y lo vuelves a usar. Por favor, hay millones de gente del otro lado que creen en tus palabras y en tus entrelíneas, no la uses para destruir. Párala! Las mentiras tienen piernas cortas”, continuó.

Luego, con un claro contraste de fuente para llamar más la atención, escribió: “Yo llevaba una buena relación contigo. Cuando me opuse a que llevaras policías cortaste comunicación conmigo. Pero cuando lo denunciaste caprichosamente me abriste los ojos. Todas tus palabras eran de la boca para afuera. Su presencia no encajaba en la nueva familia que habías formado. Se convirtió en una abeja ruidosa en tu vida? Nooo, tenías a un papá incondicional, que por su hijos hacía cualquier cosa”.

También te puede interesar: «Se le viene fea la cosa» Melissa se burla de situación de su ex suegro Jorge Cuba

Finalmente, con letras más grandes cierra su historia: “Este padre ama a su hija, la protege, la cuida, la educa, la adora”.

En otra historia dejó un último recadito a la ‘Ojiverde’. “El universo te está dando una lección (por segunda vez en un año) lección que recordarás toda la vida. Tienes la oportunidad de poner las cosas en orden”, agregó.

Mira también: “Fue la peor idea del mundo”: Jennifer Lopez tras show con Shakira