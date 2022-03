Mamá de Juan Víctor llama “narcisista” a Andrea: “Causa un daño irreparable sus víctimas”

Compartir Facebook

La mamá de Juan Víctor arremetió nuevamente contra su ex nuera, Andrea San Martín, para llamarla narcisista y explicar algunos rasgos de su personalidad.

Alicia Díaz, la mamá de Juan Víctor, no ha querido mantenerse al margen de los problemas entre su hijo y su ex nuera, Andrea San Martín. Ella arremete contra la ‘ojiverde’ cada cierto tiempo y esta vez lo hizo llamándola “narcisista”.

La mamá de Juan Víctor decidió explicar a través de sus historias de Instagram, cuáles son los rasgos de una persona narcisista. Ella dejó en claro que ese tipo de personas buscan alimentar su ego a toda costa e hizo especial énfasis en que manipulan a los demás.

“Enorme necesidad de poder, enorme necesidad de atención. Gran anfitrión y seductor, pero para alimentar su ego. Siente placer cuando sufre la víctima. No siente remordimiento cuando miente, es un mentiroso patológico. No es empático, cuando ayuda es para alimentar su ego”, dijo.

“Tiene una enorme necesidad de poder y altamente manipulador… ¡¡manipulador!! No tiene amigos. Cuando conecta con alguien a la semana dice que es su amigo, a las dos semanas son sus mejores amigos y a los dos meses lo odia. Cuando las relaciones duran son netamente por interés. Causa un daño irreparable a sus víctimas… que son muchas”, agregó.

La guerra está declarada. Luego que el padre de su segunda hija, Juan Víctor Sánchez, la denunció por presunta violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, hacia la menor de 3 años, Andrea San Martín volvió a la comisaría ayer para sumar una nueva acusación contra su ex -la primera fue por violencia psicológica- porque no le devuelve el pasaporte y la visa de la pequeña Lara.

Tras esta nueva acusación de Andrea, la madre del ex piloto, Alicia Díaz, salió a defenderlo en vista que él no puede hacerlo por el proceso legal que afronta con San Martín. Indicó que este no entrega los documentos de la pequeña porque teme que se lleve a su hija a vivir a Estados Unidos y no dudó en tildar a la ahora integrante de “La banda del chino” de “psicópata” y “narcisista”.

“Estamos viendo un patrón de conducta que ella tiene, que denuncia y si tú no le haces caso, vuelve a denunciarte y así sucesivamente. Juan Victor no ha denunciado porque sí, esto ya viene de tiempo atrás. Tenemos pruebas que peligra la integridad física de la bebe, ya hay una denuncia en el Ministerio de la Mujer”, aseveró.

