Mamá de Juan Víctor se manda contra Andrea San Martín: “Psicópata”

La guerra está declarada. Luego que el padre de su segunda hija, Juan Víctor Sánchez, la denunció por presunta violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, hacia la menor de 3 años, Andrea San Martín volvió a la comisaría ayer para sumar una nueva acusación contra su ex -la primera fue por violencia psicológica- porque no le devuelve el pasaporte y la visa de la pequeña Lara.

Tras esta nueva acusación de Andrea, la madre del ex piloto, Alicia Díaz, salió a defenderlo en vista que él no puede hacerlo por el proceso legal que afronta con San Martín. Indicó que este no entrega los documentos de la pequeña porque teme que se lleve a su hija a vivir a Estados Unidos y no dudó en tildar a la ahora integrante de “La banda del chino” de “psicópata” y “narcisista”.

“Estamos viendo un patrón de conducta que ella tiene, que denuncia y si tú no le haces caso, vuelve a denunciarte y así sucesivamente. Juan Victor no ha denunciado porque sí, esto ya viene de tiempo atrás. Tenemos pruebas que peligra la integridad física de la bebe, ya hay una denuncia en el Ministerio de la Mujer”, aseveró.

“NO TIENE SENTIMIENTOS”

“Con la denuncia hay otras cosas más graves, hay cosas en las que la bebé está en riesgo, hay detalles que no nos habíamos percatado. Para mí ella (Andrea) tiene carencia de sentimientos, el psicópata humilla y ofende, es manipulador y chantajista, todo eso está haciendo con la gente de su entorno. A Juan Victor lo ha humillado y tratado mal…”, acotó doña Alicia.

En el parte policial de la denuncia que hizo el papá de la pequeña Lara este afirma que Andrea: “deja a la menor al cuidado de su pareja anterior (Sebastián Lizarzaburu), que consume medicamentos para dormir”.