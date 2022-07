Mamá de Melissa enfurece y pide respeten a su nieta: “Opinan para destruir, cállense”

Compartir Facebook

Celia Rodríguez, mamá de Melissa Paredes, sacó las garras y explotó en redes sociales contra todos los que se pronuncian por el delicado tema de su nieta.

En los últimos días, la historia de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba dio un vuelco que dejó a más de uno con la boca abierta. Todo esto luego de que se difundiera un audio en el que la ex conductora discute con el ‘Gato’ por un delicado tema concerniente a su pequeña hija.

Ante esto, muchos usuarios en redes sociales han salido a criticar a Melissa Paredes por su accionar. Es por eso que Celia Rodríguez, la mamá de la actriz, utilizó sus redes sociales para darles con palo a todos aquellos que hablan del tema.

“Buenos días. Espero que respeten la privacidad del tema de mi familia y dejen de sacar conjeturas. Sobre el caso ya manchado y bastante expuesto. Pido respeto. Gente mala y maliciosa, corrupta. Ya no deben existir hagamos el cambio prensa escrita, prensa televisión y radio. Ya basta”, escribió en sus historias de Instagram.

Para luego ‘cuadrar’ contra todos los ‘haters’ de su hija pues es lo que las autoridades han solicitado para el caso, hasta que se esclarezca. “Y a todas que opinan del tema para destruir más no aportar, cállense. Respeten lo que han pedido las entidades de no meterse. No hacen caso. Increíble el morbo, lo malo vende que estamos haciendo como personas”, señaló.

«Recontra asqueado», Samuel Suárez indignado con audio de Melissa

Las redes sociales se han inundado de críticas en contra de Melissa Paredes y es que esta vez al parecer la ex conductora habría cavado su propia tumba.

El día de ayer el programa de Magaly Tv La Firme confirmó que si existe el audio donde se escucha la extorsión y chantaje de parte de Melissa a Rodrigo Cuba.

Es así que Magaly comentó sobre los 9 minutos de audio y aseguró que es vomitivo todo lo que escucho pues al parecer Melissa expone a su pequeña.

La conductora quiso compartir el audio pero no tuvo la autorización de Rodrigo Cuba, sin embargo, el poder de las redes no se hizo esperar y el audio se filtro de manera inmediata entre los cibernautas.

Una de las personas que logró escuchar los 9 minutos fue el comunicador Samuel Suárez quien a través de su portal de entretenimiento de ‘Instarandula’ arremetió contra la ex conductora pues se mostró indignado por todo lo que había escuchado.

«Después del escuchar el audio completo no puedo irme sin reafirmar lo ‘recontra asqueado’ de escuchar a Melissa Paredes y aunque suene apresurado decirlo, lo diré», fueron las palabras de Samuel.

Además, Samuel afirmó que después de haber escuchado el audio esta más que seguro en la versión de Rodrigo Cuba.

«Gato yo te creo cada una de tus palabras de ese audio», finalizó el comentarista.

